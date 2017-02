Grupul PSA este in discutii pentru a achizitiona Opel, constructor auto european rival, de la General Motors.

Producatorul auto francez discuta preluarea Opel si a brandului britanic Vauxhall de la grupul american GM, iar acordul ar putea fi convenit in urmatoarele cateva saptamani, au spus persoanele, care au adaugat insa ca discutiile ar putea sa nu duca la un rezultat, scrie News.ro, care citeaza Bloomberg.

PSA a anuntat ca este in discutii cu Opel pentru extinderea unor proiecte de cooperare. Un purtator de cuvant al Opel a refuzat sa comenteze imediat.Actiunile PSA au urcat in urma informatiilor cu 5,9%, la 18,99 euro pe unitate, evaluand compania la 16,5 miliarde de euro.

Combinarea celor doua companii ar crea un producator auto cu o cota de piata de circa 16% in Europa, depasind Renault ca al doilea mare producator de automobile din regiune dupa Volkswagen.

Acordul ar fi a doua tentativa de combinare a celor doi constructori. GM a vandut o participatie de 7% la grupul francez in 2013, dupa ce economiile rezultate in urma colaborarii au fost sub asteptari.

PSA analizeaza preluarea pentru a se extinde si a dobandi tehnologia Opel in domeniul vehiculelor electrice si pentru a face economii din achizitii comune si eventuale reduceri de costuri, a spus una dintre persoane.

Pentru GM, vanzarea ar marca iesirea din Europa, in special dupa ce votul britanicilor pro-Brexit a dus la devalorizarea lirei sterline si scaderea profitului, a aratat persoana.

Esecul colaborarii cu GM a obligat PSA sa solicite in 2014 sprijin financiar din partea guvernului francez si a companiei chineze Dongfeng Motor, care detin fiecare cate 14% la grup, alaturi de familia Peugeot.

Sub conducerea directorului general Carlos Tavares, PSA a revenit la profit prin concentrarea pe modele mai putine, dar profitabile.

GM, pe de alta parte, a fost obligat sa amane planurile de oprire a pierderilor in Europa, din cauza costurilor provocate de Brexit. Operatiunile europene ale GM au inregistrat pierderi de 257 de milioane de dolari in 2016, dupa un rezultat negativ de 813 milioane de dolari in anul precedent.

Opel nu reuseste de ani de zile sa obtina profit, pe fondul concurentei din partea unor companii precum Hyundai Motor si Skoda, divizie a VW, care au costuri mai mici decat producatorul din Germania.

Dupa falimentul GM, grupul american a fost aproape de vanzarea Opel in 2009, dar pana la urma a pastrat divizia pentru a-si asigura o prezenta considerabila in Europa. Importanta Opel a crescut dupa ce GM a retras brandul Chevrolet din Europa.