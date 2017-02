Tiriac Collection are incepand cu a doua jumatate a lunii februarie un Ferrari F40 din 1989, care se alatura autovehiculelor Ferrari deja existente in galerie, precum Ferrari Dino 308 GT4 (1977), Ferrari Testarosa (1987), Ferrari 550 Maranello (1998), Ferrari California (2009), Ferrari 599GTO (2011), Ferrari F12 berlinetta (2013), Ferrari LaFerrari (2014) sau Ferrari 458 Speciale Aperta (2015).

Considerata a fi una dintre cele mai apreciate masini sport din lume, F40 a fost creat pentru a celebra aniversarea de 40 de ani a marcii Ferrari, fiind ultimul model aprobat direct de catre Enzo Ferrari, parintele „Calutului Cambrat”.

Succesor al modelului Ferrari 280 GTO, F40 dispune de un motor V8 de 2936 cc cu doua turbocompresoare, care produce 478 CP si dezvolta un cuplu maxim de 426 Nm.

Bolidul accelereaza de la 0 la 100 de km/h in 38 secunde si atinge o viteza maxima de 324 km/h. Desi initial se dorea productia a doar 400 de exemplare, datorita succesului inregistrat, 1311 de astfel de unitati au iesit pe poarta fabricii din Maranello in perioada 1987 – 1992.

Modelul expus la Tiriac Collection pastreaza vopseaua originala – clasicul rosu Rossa Corsa, are la bord doar 9000 de kilometri si dispune de dotari precum scaune sport cu centuri de siguranta cu prindere in 6 puncte, geamuri laterale cu deschidere manuala si suspensie ajustabila.

Pentru a sarbatori sosirea masinii in galerie, sambata, 18 februarie 2017, vor fi organizate prezentari in amanunt ale modelului pentru publicul larg la orele 12:30, 15:30 si 17:30.

Tiriac Collection, prima galerie auto personala deschisa in Romania, situata in Otopeni, pe Calea Bucurestilor nr. 289, reuneste in permanenta peste 150 de modele emblematice apartinand celor mai importanti producatori auto din lume.

Programul de vizitare pentru publicul larg este de vineri pana duminica, in intervalul orar 10:00-19:00. Costul biletului este de 15 lei pentru adulti si de 7,5 lei pentru elevi, studenti si pensionari. Copiii cu varsta de pana la 6 ani inclusiv beneficiaza de acces gratuit.