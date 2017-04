Circulatia feroviara pe ruta Petrosani - Simeria ramane in continuare inchisa in zona statiilor Banita - Merisor, dupa ce un tren privat de marfa cu 16 vagoane a deraiat, iar doua persoane au murit, calea ferata fiind avariata, astfel ca doua trenuri vor fi deviate duminica pe o ruta ocolitoare, in timp ce pentru alte cinci trenuri calatorii vor fi transbordati cu mijloace auto, a anuntat duminica dimineata Compania Nationala de Cai Ferate CFR, scrie News.ro.