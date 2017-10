Nissan Leaf, cea mai vanduta masina 100% electrica din lume, comercializata in Romania de Badsi, cel mai mare dealer al brandului japonez pe plan local, va primi anul viitor un nou look si autonomie mai mare, insa nu se stie daca pretul va ramane acelasi.

Tipuri baterii Nissan Leaf

Actuala generatie Nissan Leaf a ajuns pe piata in 2010 si a fost vanduta in peste un sfert de milion de unitati la nivel global, chiar daca autonomia nu ii permite sa parcurga 200 de km cu o singura reincarcare. Modelul poate fi comandat cu o baterie de 24 kWh, care ii ofera o autonomie reala de 130 km sau cu o baterie de 30 kWh, care ii da o autonomie reala de 170 km.

Masina electrica de test a Badsi a fost un Nissan Leaf fabricat in 2013, cu aproape 40.000 km parcursi, o baterie de 24 kWh si un motor electric amplasat in partea din fata, care ii ofera lui Leaf 109 CP, un sprint pana la 100 km/h in 11,5 secunde si o viteza maxima de 144 km/h.

Timpul de acceleratie pana la 50 km/h este de 3,7 secunde, deci Nissan Leaf poate fi considerat o masina rapida de oras.

Pretul modelului testat, daca ar fi cumparat de nou, este de 29.500 euro cu TVA, iar cu discountul de 10.000 euro prin Rabla Plus este de 19.500 euro cu TVA.

Autonomie Nissan Leaf

Consumul combinat afisat de Leaf a fost de 14,5 kWh/100km, similar cu cel indicat de producator. Spre deosebire de masinile conventionale, modelele electrice sunt mult mai cinstite in ceea ce priveste autonomia. Am incarcat la o statie rapida, in circa 40 de minute, bateria lui Leaf, de la 20% (25 km) la 80% (105 km) si am parcurs 60 de km, iar autonomia ramasa a fost de 43 km. Pentru baterie, japonezii ofera o garantie de 8 ani sau 160.000 km.

Nissan Leaf nu este foarte diferit de o masina conventionala daca ne uitam la dimensiuni si design. Are motorul amplasat frontal, ofera suficient spatiu pasagerilor de 1,80 metri inaltime si are un portbagaj destul de mare, de 370 de litri. In schimb, este foarte diferit la cum se conduce. Are doua moduri de condus. Unul ECO, care limiteaza electronic puterea motorului electric si unul normal, care te lasa sa accelerezi puternic pentru a avea senzatii tari, la fel ca atunci cand apesi butonul Sport intr-o masina clasica.

Plecarile de pe loc sunt rapide, fara scartait de anvelope, si in functie de cat de tare apesi acceleratia, Leaf te baga in scaun. Cu radio-ul oprit, pentru ca asa merita sa conduci o masina electrica, se aude un tiuit aproape imperceptibil. Cu cat apesi mai tare acceleratia cu atat tiuitul creste. Alte zgomote care se mai aud in habitaclu sunt cele facute de anvelope si de suspensie daca drumul nu este perfect. Suspensia este putin cam rigida pentru ca Nissan Leaf are dimensiunea unui monovolum.

Interiorul nu arata rau pentru o masina lansata pe piata in urma cu 7 ani. Daca ne uitam la schimbatorul de viteze, care arata precum un joystick, am spune ca este un interior chiar modern.

Autonomia redusa a masinilor electrice, timpul mare de incarcare si lipsa statiilor rapide sunt, totusi, un impediment pentru cei care doresc sa detina o astfel de masina. De exemplu, statiile de incarcare pentru masini electrice ale Renovatio nu pot incarca rapid in acelasi timp doua masini.

Nissan Leaf 2018

Noul Nissan Leaf care vine pe piata anul viitor va avea o baterie de 40 kWh (autonomie reala in jur de 240 km) si o baterie de 60 kWh (autonomie reala in jur de 320 km). Motorul lui Nissan Leaf va avea o putere de 150 CP si un cuplu de 320 Nm.

Tehnologia E-Pedal va fi disponibila in standard si va ajuta soferul sa nu mai calce frana. De fiecare data cand soferul va lua piciorul din acceleratie masina va face un fel de "frana de motor", asemenea tehnologiei pe care o gasim in prezent pe modelul electric BMW i3.

Noul Nissan Leaf este fabricat la fabrica Sunderland din UK. Modelul are 4.480 mm lungime, 1.790 mm latime, 1.545 mm inaltime, un ampatament de 2.700 mm, garda la sol de 15 cm.