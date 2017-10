Elon Musk a promis in urma cu un an ca toate masinile Tesla vor avea camere video si senzori performanti care vor permite rularea complet autonoma, fara ca soferul sa mai fie nevoit sa puna mana pe volan.

La vremea respectiva, Tesla incepuse sa vanda pachete “Full Self Driving” in valoare de 8.000 de dolari pentru Model X si Model S, cu promisiunea ca tehnologia va fi lansata in curand.

Sursa foto: Automarket.ro