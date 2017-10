Continental va produce in Romania noile anvelope de iarna WinterContact TS 860 S destinate masinilor puternice, in 14 dimensiuni, de la 18 la 21 de toli, cu viteze de pana la 270 km/h.

Procesul de productie va incepe la mijlocul anului viitor.

Prin noul model WinterContact TS 860 S, Continental raspunde diverselor nevoi ale producatorilor de masini si soferilor de masini de inalta performanta. Astfel, in momentul dezvoltarii anvelopei, obiectivele principale au fost distante scurte la franare si manevrabilitate precisa pe zapada.

Aceasta anvelopa specializata in conditii de iarna reuseste sa aiba distante scurte la franare printr-o ”canelura de franare” – o canelura larga ce traverseaza centrul caii de rulare a anvelopei, astfel oferind o suprafata mare care poate crea aderenta.

Umerii anvelopei devin mai rigizi si mai lati pentru a putea oferi o virare mult mai precisa; in acelasi timp, multimea de canale si caneluri ale caii de rulare va acumula zapada, iar astfel putem avea un condus sportiv chiar si in conditii de iarna.

Pentru piata de inlocuire, Continental a creat un amestec de cauciuc ce poate oferi o flexibilitate ridicata chiar si in conditii de iarna. Pentru echiparea originala, Continental intentioneaza sa ofere produse care sa se potriveasca nevoilor specifice si diverse ale producatorilor de masini precum Audi Sport GmbH, BMW M Gmbh, Mercedes-AMG si Porsche, prin oferirea de amestecuri de cauciuc individualizate.

Aceasta anvelopa de iarna de inalta performanta preia stafeta de la alte doua modele de top, si anume, ContiWinterContact TS 830 P si WinterContact TS 850 P, ambele cu scoruri ridicate in testele revistelor auto si cluburilor de automobilisti. Cele doua modele au fost de asemenea populare ca si echipare originala. De exemplu, pentru TS 830 P s-au primit 104 aprobari de la producatorii de masini, iar TS 850 P, avand o gama de modele mai mica, a primit peste 50 de aprobari. Inaintea lansarii sale pe piata, noul WinterContact TS 860 S deja este in teste la majoritatea producatorilor de masini din Europa.

Noua anvelopa de iarna are inscris pe peretii laterali atat numele produsului si celelalte marcaje obligatorii, dar si steagul stilizat in carouri de pe modelul de anvelopa de vara U-UHP SportContact 6 (n.a. anvelopa de ultra-inalta performanta), precum si fulgul de zapada ce apare pe alte anvelope de iarna de la Continental.

Anvelopa a trecut toate testele necesare pentru a primi simbolul cu cele trei varfuri de munte si fulgul de zapada, acestea fiind teste pe care trebuie sa le posede toate anvelopele de iarna ce se lanseaza pe piata incepand cu aceasta iarna. Pe eticheta standard pentru anvelope in Uniunea Europeana, noua anvelopa primeste o clasare Grup C pentru aderenta in conditii de sosea umeda, si, in functie de specificatii, Grup B, C, sau E pentru rezistenta la rulare. In clasarea din punctul de vedere al zgomotului, aceasta anvelopa foarte silentioasa a primit simbolul cu doua bare negre.

La momentul lansarii pe piata, Continental va avea initial 14 dimensiuni disponibile pentru jenti de la 18 a 21 de toli, iar sase dintre ele vor avea tehnologiile SSR runflat si ContiSilent, pentru un zgomot redus la condus. Anvelopa WinterContact TS 860 S va fi disponibila cu latimi ale caii de rulare intre 225 si 345 milimetri, cu un raport de marime intre 60 si 30%, si cu simboluri de viteza de pana la W - 270 km/h.