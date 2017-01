Romania se va confrunta cu un deficit puternic de angajati in urmatorii ani, din cauza scaderii natalitatii in tara noastra, peste care se adauga si emigratia, a declarat specialistul in recrutare de manageri de top Radu Furnica, adaugand ca se asteapta ca in viitor in piata muncii sa se dea un adevarat razboi pentru talente.

“Recrutarea in mediul de business este ca o alunecare de teren inceata, iar cea mai mare problema este cea demografica. De exemplu, specialistul in resurse umane Rainer Strack a facut un studiu la nivel global din care a rezultat ca daca cele mai mari 15 economii din lume isi vor mentine aceeasi productivitate si acelasi ritm de crestere pana in 2030 vor intra intr-un deficit al fortei de munca de-a dreptul uimitor. Germania, de exemplu, dupa calculele sale, in 2030 va avea un deficit de 8 milioane de oameni, echivalentul a 20% din forta de munca. Cauza pentru acest fenomen este una sociala, are radacina in cultura occidentala fata de care suntem cu totii subordonati. De unde vor lua oamenii de care au nevoie? Si din Romania”, a explicat Radu Furnica, presedintele firmei Leadership Development Solution (LDS), care a recrutat de-a lungul carierei peste 600 de manageri de top.

Va fi un razboi pentru talent in viitor, pentru oamenii cu adevarat competenti. Romania are multi oameni foarte buni, care insa deja au plecat din tara. In contextul economic actual din strainatate, romanii au sanse mari, pentru ca nu se mai dau doi bani pe etnii.

Forta de munca din Romania scade alarmant

Radu Furnica a aratat ca a facut calcule similare si pentru tara noastra, iar lucrurile nu stau mai bine, in contextul in care “generatiile actuale nu mai fac copii”.

“Am facut calculele pentru noi, in urma cu 2-3 ani, si am ajuns la niste cifre care m-au speriat, care sunt reale, daca si cifrele de la INS sunt reale. In anul 2000, forta de munca a Romaniei era de 9 milioane de persoane, ca, ulterior, in 2014, sa scada la 4,8 milioane de persoane. In Romania, avem o scadere a populatiei in jur de 0.8% pe an, iar, daca aceste date sunt corecte si scaderea populatiei active va continua, atunci tara noastra va avea in 2030 o forta de munca intre 1-2 milioane de oameni, situatie in care statul nu mai este sustenabil”, a detaliat Radu Furnica.

Problema este ca generatiile actuale nu mai fac copii, iar daca fac, fac tarziu si atunci fac doar unul.

Specialistul in recrutare de manageri de top a aratat ca pe peste scaderea demografica se adauga emigrarea, fenomen care a facut ca Romania sa piarda de-a lungul ultimilor ani mai multe milioane de potentiali angajati.

“Din 2007 pana in prezent noi am pierdut cel putin patru milioane de oameni, care au ramas ca cetateni romani, insa produc valoare in alte tari, precum Italia, Spania, America. Au plecat pentru ca in Romania nu au conditii pentru a-si trai viata asa cum considera ca merita. Afara au conditii de viata mai bune, au salarii mai bune, au scoli mai bune pentru copiii lor, nu trebuie sa dea spaga nimanui”, a adaugat Radu Furnica.

Timpul le va rezolva pe toate, am renuntat la gandul ca ma astept din partea conducerii politice a tarii sa se ocupe de lucrurile acestea intr-o maniera responsabila. Acesti oameni nu sunt capabili sa inteleaga complexitatea si gravitatea problemei.

“Recrutarea, din ce in ce mai dificila”

Radu Furnica arata ca, in contextul economic actual, una dintre cele mai mari probleme din piata de executive search este legata de faptul ca majoritatea organizatiilor se multumesc sa “umple” pozitiile disponibile si nu se uita dupa cele mai bune variante de candidati pe care le au in piata.

“Recrutarea pentru noi devine din ce in ce mai grea, pentru ca nu se cauta cei mai buni oameni, adica nu sa spui ca iti trebuie un director de finante, ci cel mai bun director de finante. Sunt din ce in ce mai putine companii care solicita asa, pentru ca a solicita in acest mod presupune sa ai un nivel de exigenta si standarde foarte inalte. Accest lucru se intampla pentru ca organizatiile nu isi permit sa plateasca pentru ce este mai bun, pentru ca vremurile sunt grele”, a mentionat Radu Furnica.

Exista mentalitatea ca este imposibil sa existe cresterea enonomica, ca Romania nu va creste, ca lucrurile vor stagna sau o vor merge la vale. In astfel de vremuri, angajatorii spun ca nu iti trebuie cei mai buni oameni, ci trebuie sa tai costurile si sa faci in asa fel incat cu ceea ce ai sa rezisti cat mai mult

Leadership Development Solutions, companie de executive search condusa de Radu Furnica, are 4 angajati si a fost fondata in 1994.