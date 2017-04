65% dintre angajatii romani lucreaza peste program, releva un studiu realizat la comanda Epson Europe in 14 tari din zona EMEA. Angajatii petrec, in medie, 6,2 ore pe saptamana peste program, la serviciu. Cu toate acestea, majoritatea respondentilor din Romania sunt, in general, multumiti de locul lor de munca si sustin ca echilibrul dintre munca si timpul liber este aproape perfect.

Timpul suplimentar de lucru este determinat de presiunea sarcinilor de lucru asociata cu activitatea optionala suplimentara. Un procent de 39% dintre angajatii romani respondenti la studiu admit ca „pur si simplu nu au suficiente ore la dispozitie pentru a finaliza sarcinile de lucru” si 42% indica faptul ca cerintele de lucru, precum intalnirile, raportarea si administrarea interfereaza cu activitatea lor principala. Totusi, potrivit cercetarii, in timpul orelor petrecute peste programul de lucru se obtin cele mai bune performante, angajatii romani citind e-mailurile necitite (39%), revizuind sarcinile finalizate/viitoare (41%) si citind materiale pentru a-si imbunatati cunostintele/aptitudinile profesionale (38%).

Cercetarea sugereaza, de asemenea, ca timpul suplimentar este utilizat pentru a permite crearea unui mediu de lucru dinamic in timpul programului de lucru, 37% admitand ca le place sa discute si sa socializeze la munca si de aceea lucreaza ore suplimentare pentru a-si finaliza sarcinile. Acest lucru este sustinut in continuare de faptul ca 87% dintre angajati sunt de acord cu interactiunea sociala la locul de munca.

„Satisfactia angajatilor este un element esential care nu ar trebui trecut cu vederea in mediul de afaceri competitiv din prezent”, a declarat Simona Decuseara, Sales and Marketing Manager Epson Romania si Bulgaria. „Organizatiile pot intotdeauna sa faca mai multe pentru a incuraja o cultura pozitiva a muncii, sporind multumirea angajatilor, iar aceasta cercetare ofera o perspectiva asupra gestionarii timpului, asupra presiunii si prioritatilor angajatilor din prezent.” Cercetarea releva si faptul ca multe dintre companii nu s-au aliniat tendintelor in privinta programului de lucru flexbil. Mai mult decat atat, majoritatea respondentilor romani (42%) spun ca munca de la birou ofera cel mai mare grad de eficienta.

Studiul sugereaza ca doar 5% din totalul persoanelor chestionate in Romania lucreaza in mod regulat de acasa, 22% spun ca lucreaza de acasa cel putin una sau doua zile pe saptamana, iar 10% trei sau patru zile pe saptamana. 21% dintre angajatii chestionati spun ca organizatia lor nu permite in prezent lucrul de acasa.

„Desi nu toate organizatiile sunt pregatite sa integreze aceste modificari in modelele de lucru, pe masura ce mediul de recrutare din EMEA devine din ce in ce mai competitiv in 2017, este posibil ca acestea sa se confrunte cu o alegere clara. Companii care manifesta reticenta fata de lucrul flexibil ca parte din beneficiile pentru angajati pot fi foarte afectate de situatia actuala a pietei de talente, deoarece devine din ce in ce mai greu sa gaseasca candidati calificati in regiune”, a adaugat Simona Decuseara.

Detaliind motivele pentru care lucrul de acasa este atat de atractiv pentru angajati, 29% dintre cei chestionati au declarat ca acest fel de a lucra le imbunatateste echilibrul intre munca si timpul liber, un factor cheie pentru pastrarea angajatilor si 17% au observat ca lucrul de acasa le-a permis sa elimine timpul alocat deplasarii spre birou.

In Romania, studiul a fost realizat pe un esantion de 100 de respondenti, cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani. Cel mai multi dintre respondenti sunt angajati in sectorul privat, in companii din Bucuresti si au pozitii de middle-management.