Endava are peste 2.300 de angajati in Romania in sediile din Cluj, Bucuresti, Pitesti, Iasi, Cluj si Tirgu-Mures, inregistrand o crestere de peste 20% a numarului de angajati in ultimele 12 luni.

"Ne concentram pe a contribui la succesul clientilor nostri si a crea conditiile pentru ca oamenii nostri sa se dezvolte si sa-si atinga potentialul. Cultura noastra reprezinta un factor cheie in performanta financiara a companiei si ne situam pe o traiectorie de crestere la nivel international, cat si pe pietele locale. Evolutia Endava la nivel de grup ne permite sa cream oportunitati de cariera atractive pentru angajatii nostri. Ceea ce ne dorim cel mai mult este sa cream experiente exceptionale si un mediu pozitiv pentru oamenii din echipele noastre". a declarat John Cotterell, CEO Endava.

La nivel de grup, Endava sprijina dezvoltarea angajatilor sai oferind un program integrat de dezvoltare a carierei, care presupune accesul la oportunitati de invatare (traininguri tehnice si de soft skills) si mentorat din partea specialistilor din companie (career coaching).