Circa 2.000 de posturi pentru gradati si soldati rezervisti voluntari sunt puse la bataie de MApN in 24 de judete si in Bucuresti. Procesul de recrutare a rezervistilor voluntari ai Armatei Romaniei va continua pana la 20 octombrie cu activitatile de selectionare a candidatilor care doresc sa incadreze functii de soldati si gradati rezervisti voluntari, se arata intr-un comunicat emis de Ministerul Apararii.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: sa fie absolventi cel putin ai invatamantului general obligatoriu si sa nu implineasca varsta de 51 de ani inainte de data semnarii primului contract.

Selectia consta in probe psihologice, fizice si examinare medicala.

Pentru inscrierea in procesul de recrutare si selectie, candidatii se vor prezenta la sediul centrului militar judetean sau de sector pe a carui raza de responsabilitate isi au domiciliul pentru a completa o cerere, avand asupra lor urmatoarele documente:

actul de identitate, in original si in copie;

certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim sase luni inainte de data depunerii;

acte de studii si/sau alte documente care atesta alte competente dobandite in viata civila, in original si in copie;

permisul de conducere, in original si in copie, daca este cazul, pentru candidatii fara pregatire militara, daca indeplinirea atributiilor postului pentru care candideaza presupune conducerea tehnicii specifice;

livretul militar, in original si in copie, daca este cazul, numai pentru cei care detin calitatea de rezervist.

La prezentarea la centrul militar, candidatii vor fi informati cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari, respectiv unitatea militara in care urmeaza sa sustina probele de selectie, unitatea sanitara militara unde urmeaza sa sustina examinarea medicala, unitatea militara/centrul de instruire in care urmeaza sa execute programul de instruire initiala (daca este cazul). De asemenea, candidatii fara pregatire militara vor fi consiliati in ceea ce priveste exprimarea optiunilor, in sensul orientarii catre armele/serviciile si specialitatile militare pentru care acestia prezinta aptitudini.

Cei interesati se pot adresa centrelor militare judetene sau de sector. Adresele postale si datele de contact ale centrelor sunt disponibile pe pagina de internet dedicata recrutarii, accesand http://recrutare.mapn.ro/index.php?pagina=Contact sau http://www.mapn.ro/contact/index.php.

Sursa foto: LFink / Shutterstock