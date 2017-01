Profitul net al Microsoft a crescut cu 3,6% in trimestrul al doilea fiscal incheiat in decembrie, la 5,2 miliarde de dolari, sustinut de extinderea afacerilor cu servicii cloud, chiar daca marja de profit a acestora a scazut usor, transmite Reuters.

Veniturile ajustate, excluzand LinkedIn, au fost de 25,838 miliarde de dolari, peste estimarile analistilor, de 25,298 miliarde de dolari. Actiunile celui mai mare furnizor de software la nivel mondial au avansat cu 1,1% in timpul tranzactiilor electronice de dupa inchiderea bursei de pe Wall Street. De la preluarea conducerii grupului in 2014, directorul general al Microsoft, Satya Nadella, a extins activitatile grupului in domeniul serviciilor cloud si al aplicatiilor mobile, pentru a compensa declinul afacerilor cu softuri traditionale, conform News.ro.

Marja bruta a diviziei cloud, care include serviciul Azure si versiunea Office online 365 destinata companiilor, a fost de 48%, sub nivelul din primul trimestru fiscal, dar peste cel de 46% din intervalul similar al anului 2015. Platforma Azure concureaza cu ofertele de infrastructura cloud ale liderului de piata Amazon.com, Google, IBM si Oracle.

