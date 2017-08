In ultimul an, numarul romanilor care au accesat cel putin o data serviciile medicale private a urcat la trei sferturi din populatia de 18 – 65 ani din mediul urban, orasele medii si mari, potrivit rezultatelor studiului realizat de Exact Cercetare si Consultanta. MedLife are un scor dublu fata de alte clinici medicale din Romania.

Potrivit studiului, 50% dintre cei care au ales serviciile medicale private au revenit in unitatea medicala de mai mult de 3 ori in ultimele 12 luni, in timp ce, dintre cei care au ales serviciile sistemului medical de stat, doar 39% au revenit de mai mult de 3 ori.

Aceste rezultate arata ca, pentru prima data dupa 1989, pacientii romani din mediul urban se indreapta in egala masura catre operatorii medicali privati si cei de stat. Astfel, 60% s-au adresat atat operatorilor medicali de stat, cat si celor privati, in timp ce 14% exclusiv celor privati, respectiv 14 % catre cei de stat. Dintre romanii care locuiesc in mediul urban, 12% nu s-au adresat nici unui medic, fie el angajat la un operator privat sau de stat, in ultimele 12 luni.

In ceea ce priveste cunostintele romanilor despre companiile private de sanatate din intreaga tara, la intrebarea „Care este prima companie privata medicala din Romania care va vine in minte”, 26% dintre respondenti au raspuns MedLife, urmatorul competitor clasat avand un procent de 17%. In Bucuresti, clasamentul notorietatii este condus tot de MedLife, 33% au ales compania ca prima optiune, in timp ce urmatorul competitor a obtinut aproape jumatate, respectiv 17%.

Studiul Exact Cercetare si Consultanta, realizat online la cererea MedLife, a fost derulat in perioada 12 - 18 iulie 2017, pe un esantion reprezentativ de 803 de respondenti din mediul urban, orase medii si mari (toate orasele cu peste 100.000 locuitori), cu varste cuprinse intre 18 - 65 ani, educatie medie si superioara, salariati.