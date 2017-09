Compania Smithfield Food Inc, detinuta de grupul chinez WH, cel mai mare furnizor de carne de porc din lume, a anuntat ca va achizitiona doi producatori romani de carne, Elit si Vericom, potrivit Reuters.

Smithfield, compania bazata in SUA, a cumparat integral producatorii Elit SRL si Vericom SRL, detinute de omul de afaceri Dorin Mateiu.

Valoarea achizitiei nu a fost facuta publica, iar tranzactia urmeaza a fi aprobata de Consiliul Concurentei.

Elit si Vericom opereaza trei fabrici de productie si cinci centre de distributie pe plan local. Cei doi producatori vand 25.000 de tone de carne ambalata annual celor 12.000 de clienti printr-o retea de distributie nationala.

In august, gigantul chinez WH a achizitionat, tot prin intermediul Smithfield, companiile Pini Polska, Hamburger Pini and Royal Chicken din Poland, ca parte a strategiei de extindere in Europa.

