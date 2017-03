Datele macroeconomice de la inceputul lui 2017 nu contureaza un tablou foarte optimist pentru restul anului, in conditiile in care avansul consumului a fost mai mic decat cel asteptat, un sondaj ING aratand chiar ca romanii sunt inca reticenti cand vine vorba de cheltuirea banilor, a declarat Ciprian Dascalu, economist-sef al ING, in cadrul emisiunii Profesionisti in Investitii.

“Increderea in economie ca si ritm trimestrial pare sa arate o incetinire a ritmului de crestere al PIB. De dimineata am avut si datele PIB detaliate pe trimestrul al patrulea din 2016, care au aratat pe partea de consum un avans destul de redus si o contributie mare a stocurilor, fapt care mai degraba contureaza un tablou nu foarte incurajator. Se pare ca motorul de crestere bazat pe consum da semne de incetinire”, a mentionat Ciprian Dascalu.

Potrivit acestuia, ING a realizat un sondaj la nivelul Europei in cadrul caruia participanii au fost intrebati ce ar face daca ar primi lunar 200 de euro “helicopter money” (n.red. “bani picati din cer” / “bani gratis”).

“Doar 12% dintre respondentii romani au declarat ca vor cheltui pe consum acesti bani, mult sub media europeana de 23%. Rezultatele arata o retincenta in randul romanilor, pe care noi o punem pe seama faptului ca averea neta totala a acestora este inca sub nivelul inregistrat inainte de startul crizei, fapt ce poate afecta increderea in a consuma mai mult”, a explicat Dascalu.

Economistul sef al ING anticipeaza ca leul va avea un curs stabil anul acesta, urmand sa se tranzactioneze la un nivel de 4,49 – 4,54 lei/euro in prima parte a anului, ulterior urmand sa se intareasca pana in jurul nivelului de 4,45 lei/euro. ING anticipeaza si ca BNR va creste dobanda cheie pana la finalul acestui an, miscare care urma sa aiba loc inaintea unor decizii similare ale altor banci centrale din regiune.