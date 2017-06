In raportul 2015-2016, in care Romania era clasata pe locul 53 din 140 de state analizate, cei mai problematici factori pentru a face afaceri erau: ratele de impozitare, birocratia guvernamentala ineficienta, accesul la finantare, dotarea inadecvata a infrastructurii, coruptia.

Romania se clasa cel mai prost:

in cadrul primului pilon (Institutii), in privinta comportamentului etic al firmelor: locul 112/140; al pierderilor legate de cheltuielile guvernamentale – 114/140; al favoritismului in deciziile oficialilor guvernamentali – 111/140; al increderii publicului in politicieni – 112/140;

in cadrul celui de-al doilea pilon (Infrastructura), in privinta calitatii drumurilor – 120/140;

in cel de-al patrulea pilon (Sanatate si Educatie primara), in privinta inscrierii in invatamantul primar (net %) – 117/140;

in cel de-al saselea pilon (Produse de Eficienta a Pietei), in privinta efectului impozitarii asupra stimulentelor de a investi – 126/140; in privinta intensitatii concurentei locale – 112/140;

in cel de-al saptelea pilon (Eficienta Pietei Muncii), in privinta efectului impozitarii stimulentelor pentru campul muncii – 118/140; in privinta capacitatii statului de a retine talentele – 131/140; in privinta capacitatii statului de a atrage talente – 113/140;

in cel de-al optulea pilon (Dezvoltarea Pietei Financiare), in privinta disponibilitatii de capital de risc – 103/140;

in cel de-al doisprezecelea pilon (Inovatie), in privinta achizitiei de produse tech avansate de catre Guvern – 105/140; in privinta cheltuielilor companiilor pentru C&D (R&D) – 94/140.

Am facut referire doar la acele pozitii codase, aspectele relevate facand agenda dezbaterilor publice cat si a discutiilor sociale.

Cu toate acestea, Romania prezinta, inca, un Future-proofness nativ, care ii poate oferi acel avantaj pe scena globala a competitivitatii. Elementul decisiv ramane insa ... un guvern cu o abordare inovatoare.

Un nou capitol – rolul Competitive Intelligence (CI)

In ultima vreme, apetitul tot mai crescut pentru CI in raport cu business intelligence si marketing intelligence a reiesit din faptul ca cel dintai reprezinta un proces de culegere si analiza a informatiilor despre concurenti si industriile in care isi desfasoara activitatea, in scopul de a ajuta organizatia sa ia decizii mai bune pentru a atinge obiectivele sale. Corporate intelligence, business intelligence si marketing intelligence, precum si alti termeni similari sunt adesea folositi alternativ si cel mai adesea singura diferenta este doar aceea de ordin, si mai putin una de substanta (dar subiectul il lansam pentru o viitoare dezbatere).

Crearea unei unitati de studii prospective la nivelul guvernului, care sa coordoneze activitatea Unitatilor de Politici Publice de la nivelul fiecarei Institutii publice centrale (Minister) a fost o idee pe care am lansat-o inca din 2015 continuand sa o fac si in anul urmator.

Competitivitatea Romaniei nu sta in geniul mediului IT&C, ori in al cercetatorilor de renume mondial, ori in cateva afaceri de succes la nivel international, competitivitatea ia nastere intr-o actiune sistemica, vizionara, care articuleaza armonios intreaga societate, unde inovatia imbratiseaza in mod egal atat tehnologia cat si cultura, unde statul nu intervine decat pentru a crea cadrul, pentru a determina o economie bazata pe cunoastere... deci, competitivitatea tine in mare masura de un guvern cu o abordare inovatoare.