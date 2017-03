Economia Romaniei ar fi crescut, in medie, cu 3,5% pe an in ultimii zece ani, daca toate firmele ar fi obtinut rezultate la nivelul celor mai performante. In aceste conditii, este clar ca economia Romaniei nu poate creste sustenabil peste potential fara interventia autoritatilor, reiese dintr-un studiu BNR.

Economia Romaniei ar fi crescut, in medie, cu 3,5% pe an in ultimii zece ani, daca toate firmele ar fi obtinut rezultate la nivelul celor mai performante. In aceste conditii, este clar ca economia Romaniei nu poate creste sustenabil peste potential fara interventia autoritatilor, reiese dintr-un studiu al Bancii Nationale a Romaniei, coordonat de directorul adjunct al Directiei Stabilitate Financiara din BNR, Florian Neagu.

Studiul isi propune sa creioneze perspectivele economiei romanesti prin analizarea a trei categorii de firme care isi vor mentine rolul important in economie si peste un deceniu, considerate masa critica ce va modela viitorul economiei.

“Analiza elitei economice a Romaniei ne arata ca, in lipsa unor modificari structurale importante in economie, o crestere anuala sustenabila a PIB nu poate depasi 3-4%. De exemplu, daca am fi avut in economie, in ultimul deceniu, numai firme

care ar fi obtinut rezultate precum cele mai performante companii, atunci cresterea medie anualizata a PIB ar fi fost de 3,5% in perioada 2006-2015 (fata de 2,65% cat a fost efectiv). Sectorul companiilor nefinanciare poate creste, la limita, in mod sustenabil, cu aproape 5%. In consecinta, daca ne dorim cresteri mai mari ale PIB in mod sustenabil, initiativa ar apartine in mod preponderent autoritatilor, nu firmelor (acestea din urma si-au facut treaba)”, sustine Florian Neagu in documentul mentionat.

Potrivit acestuia, pentru o crestere sustenabila a economiei peste nivelul mntionat este nevoie, pe langa reforme structurale (in special in infrastructura si educatie) care sa sprijine firmele sa genereze mai multa valoare adaugata, de eficientizarea administratiei publice, debirocratizare, reevaluarea cheltuielilor cu asigurarile sociale si o mai buna colectare fiscala (inclusiv prin intarirea disciplinei financiare a firmelor).

Care sunt cele mai presante probleme ale firmelor?

“De altfel, in opinia managerilor care conduc firmele cele mai performante, problema cea mai presanta cu care se confrunta in desfasurarea activitatii este nivelul ridicat al fiscalitatii. Disponibilitatea fortei de munca bine pregatite este pe locul secund. Accesul la finantare este enumerat de firmele cele mai performante ca fiind pe ultimul loc in lista problemelor cu care se confrunta”, mai spune reprezentantul BNR.

Din studiul citat reiese ca masa critica a companiilor este compusa din trei categorii de firme: "veteranii in putere"; companiile-elita ale economiei si intreprinderile de stat.

“Desi numarul firmelor care formeaza aceasta masa critica este relativ scazut (circa 58.000 de entitati, respectiv sub 10% din totalul companiilor active din Romania), rolul lor in economie este majoritar si s-a consolidat in ultimul deceniu. Masa critica nu va putea ameliora semnificativ decalajul economic fata de UE si va mentine Romania la un nivel al dezvoltarii inovative si bazate pe cunoastere apropiat celui din anii 2000”, se mentioneaza in studiu.

Cu toate acestea, firmele din masa critica au capacitatea de a face fata provocarilor viitoare (cum ar fi o posibila adoptare a monedei unice europene), cu conditia ca autoritatile sa devina foarte active in remedierea unor vulnerabilitati cronice.

“Ne fundamentam aceasta concluzie pe faptul ca nu am gasit dovezi insurmontabile ca structural nu am putea face fata exigentelor din zona euro. Dovezile identificate ne arata ca nu fructificam foarte bine potentialele existente in economie si nu remediem deficiente acumulate in decenii. Initiativa este necesar sa vina in special din partea autoritatilor (acestea fiind de altfel responsabile de cele mai multe dintre disfunctionalitatile identificate). Posibilitatea de a face fata competitiei din zona euro exista in randul firmelor din masa critica”, se subliniaza in studiu.

Potrivit realizatorilor, in plan comercial, autoritatile ar trebui sa ofere acelasi tratament firmelor cu capital majoritar autohton comparativ cu cel aplicat firmelor straine. “Numerosi antreprenori din prima categorie se plang de discriminare negativa din partea statului. Intr-o perspectiva pe termen mai lung, autoritatile sunt chemate sa asigure firmelor autohtone care efectueaza investitii straine in exterior cel putin aceeasi atentie care este in prezent dedicata firmelor straine care realizeaza investitii straine directe la noi in tara. Planuri ca economia Romaniei sa devina o forta regionala sunt nerealiste, in conditiile in care firmele romanesti nu au reusit sa treaca granita in mod direct (ci indirect, prin realizarea de exporturi)”, se subliniaza in document.

"Veteranii" economiei au comportament greoi

In ceea priveste “veteranii in putere” (aproximativ 52.500 de asemenea companii identificate in studiu), realizatorii sustin ca prezenta relativ mare a acestora, in viitorul economiei, va accentua gradul de imbatranire a populatiei de firme, putand afecta capacitatea acesteia de a se orienta mai amplu spre sectoare ale viitorului.

Astfel, desi s-au realizat progrese importante in ultimii ani, ar fi necesare noi masuri legislative pentru ca intrarea si iesirea de pe piata sa se realizeze si mai facil, cu discriminare pozitiva catre firmele implicate in dezvoltarea inovativa si bazata pe cunoastere.

Pe de alta parte, insa, "veteranii in putere" prezinta un comportament prociclic pronuntat, ajutand economia sa se relanseze, dar si adancind recesiunea atunci cand problemele economice devin importante, mai spun realizatorii studiului.

