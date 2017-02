Unii dintre cei mai bogati oameni din lume sunt fondatorii celor mai mari companii tehnologice, inclusiv fondatorul Microsoft, Bill Gates, care detine in prezent averea de 85 miliarde de dolari. Din top 100 cei mai bogati oameni din industria tehnologica, realizat de Forbes, 51 sunt fondatori si investori americani, iar China are 19 magnati ai tehnologiei. Vezi in continuare top 10 miliardari care si-au dobandit averile datorita industriei tech.