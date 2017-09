Fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir si oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie, in dosarul "Microsoft 2", privind vanzarea de licente Microsft, in care prejudiciul depaseste 51 de milioane de euro, a anuntat miercuri DNA.

Astfel, Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a fost trimis in judecata pentru infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, omul de afaceri Claudiu Florica, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG si cercetat sub control judiciar, a fost trimis in judecata pentru instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit si spalare a banilor...