Orange Romania anunta finalizarea primei etape a proiectului-pilot de la Alba Iulia, precum si inceputul etapei de analiza a primelor date colectate prin solutiile implementate. Initiativa are drept rezultat, la aproape un an de la semnarea acordului de colaborare cu Primaria Municipiului Alba Iulia, finalizarea instalarii echipamentelor si inceperea perioadei de analiza a datelor. Astfel, in Alba Iulia sunt peste 600 de senzori care, alaturi de retelele de comunicatii mobile, fixe si destinate obiectelor conectate, creeaza o infrastructura digitala a orasului.

Conectivitate

Orasul Alba Iulia beneficiaza de retele de internet in banda larga, 4G/4G+, Wi-Fi si LoRaWAN furnizate de Orange Romania si securizate prin platforma Business Internet Security.

Reteaua Wi-Fi include peste 228 puncte de acces in cetate si oras si 15 puncte de acces in mijloace de transport in comun. In aproape un an de functionare a hotspot-urilor Wi-Fi in autobuze, aproximativ 8% din populatia de 60.000 de locuitori din Alba Iulia a accesat serviciul, generand peste 1TB de date in sesiuni cu o durata medie de 30 minute.

Reteaua dedicata obiectelor conectate la internet (IoT), LoRaWAN, acopera prin 6 gateway-uri intregul oras si conecteaza 150 de senzori de iluminat si apa.

Aceasta infrastructura deschisa are la baza o platforma open data prin intermediul careia aplicatiile dezvoltate de start-up-urile partenere conecteaza autoritatile locale, localnicii, turistii, precum si antreprenorii din Alba Iulia. In acest mod, infrastructura digitala a orasului faciliteaza noi oportunitati, precum si o optimizare a resurselor locale.

Guvernare digitala

Cetatenii pot comunica mai usor cu autoritatile pe subiecte de interes public prin intermediul platformei de conectare la Wi-Fi. Pana in acest moment au fost desfasurate 9 sondaje la care au participat peste 4300 de utilizatori ai mijloacelor de transport in comun.

Aplicatia Civic Alert ii ajuta pe oameni sa alerteze autoritatile asupra problemelor identificate in oras.

Prin solutia City Analytics, Primaria poate urmari tendinte ale traficului pietonal din oras, in functie de momentul zilei sau conditiile meteorologice, identificand, de asemenea cele mai comune trasee. In Alba Iulia media de vizitatori unici in cetate este intre 30.000 si 15.000 de oameni pe saptamana.

Societate digitala

Solutia de clasa digitala a fost instalata in 2 licee din Alba Iulia: Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian" si Colegiul National Horea, Closca si Crisan. Aceasta include tablete, prin parteneriatul cu Lenovo, catalog digital, acces la Internet prin Wi-Fi securizat si cu trafic web filtrat. Pe langa utilizarea catalogului pentru anul scolar 2017-2018, in aplicatie au fost incarcate datele legate de performanta scolara pentru ultimii 3 ani. In total, anul acesta vor beneficia in Alba Iulia de aceasta solutie 120 de profesori si aproape 1500 de elevi.

Prin aplicatia e-alba iulia, disponibila pe Android si iOS, turistii au acces la informatii despreprincipalele obiective ale orasului, iar business-urile locale pot organiza campanii dedicate. In acest moment, aplicatia are 1200 de utilizatori care au initiat peste 11.300 sesiuni.

In plus, ca parte a proiectului-pilot dezvoltat de Orange, 4 echipe de elevi si studenti din Alba Iulia au prezentat solutii pe tema smart city la hackathon-ul Innovation Labs, iar una dintre ele s-a calificat la finala Demo Day 2017 din Bucuresti.

De asemenea, ca urmare a acceptarii Orange in programele de cercetare si dezvoltare Horizon2020, MATILDA si SLICENET, Alba Iulia va deveni beneficiarul tehnologiilor 5G cu aplicabilitate pe verticala smart city.

Orase sustenabile

Prin senzorii de monitorizare a calitatii aerului instalati in cele 15 autobuze dotate cu hotspoturi Wi-Fi, cetatenii pot sti in orice moment care sunt zonele din oras in care pot avea fara probleme activitati in aer liber. De asemenea, solutia ofera atat autoritatilor, cat si cetatenilor, informatii cu privire la impactul pe care activitatile de zi cu zi le au asupra mediului. Astfel, s-a observat ca, in prima zi de scoala, cand a crescut utilizarea masinilor personale, a fost influentat negativ nivelul de compusi organici volatili din atmosfera.

Solutia de management al iluminatului public a generat economii intre 50-70% la consumul de energie electrica, in functie de intensitatea luminii selectate pentru fiecare stalp, iar solutia de management al apei este in curs de instalare.

„Proiectul-pilot de la Alba Iulia este o mare oportunitate pentru comunitate, cat si pentru Orange. Noi avem ocazia de a crea o platforma “convergenta” a solutiilor si tehnologiilor pe care le avem si de a vedea performanta lor, cum pot schimba in bine viata unui oras. Pentru comunitate este o oportunitate pentru ca proiectul de Smart City este cu si despre oamenii care isi pot construi orasul asa cum si-l doresc, conexiune cu conexiune. La un an de la inceputul proiectului, primele rezultate ne ofera o imagine incurajatoare a modului in care aceasta platforma conectata poate deschide noi oportunitati si poate reprezenta un motor de crestere economica la nivel local.” a declarat Liudmila Climoc, Chief Executive Officer in cadrul Orange Romania.

“In momentul de fata, Alba Iulia s-a angajat intr-un dialog complex pe tema Smart City cu diversi parteneri, tocmai pentru ca solutiile smart deservesc paliere distincte, dar totusi interconectate din viata unui oras. Daca vreti, Alba Iulia a avut sansa unui grant, a unei burse de studiu prin care ni s-a recompensat viziunea. Parte din acest grant vine de la Orange, iar acesta este momentul in care procurarea inovatiei si a tehnologiei via Orange arata, intr-un timp scurt, cum asta produce beneficii directe. Le multumesc pentru interes si pentru ca au ales sa fie parte din proiectul pilot SmartCity 2018. Nu ne oprim aici! Trebuie sa intarim acest dialog cu parteneri ca Orange si trebuie sa definim, ca municipalitate, cadrul financiar si economic, stabilitatea de care este nevoie pentru a atrage cat mai multi investitori privati. Atunci, orasul va trece de la basic la evoluat, de la faza de laborator, la faza de oras care implementeaza cu adevarat solutii smart.” a declarat Mircea Hava, Primarul municipiului Alba Iulia.

"Un oras inteligent este un spatiu in care calitatea vietii locuitorilor sai este pe primul loc. In colaborarea municipalitatii albaiuliene cu Orange exact asta vrem sa facem: sa aducem Alba Iulia mai aproape de avantajele tehnologiei smart, pentru a creste calitatea vietii. Beneficiem astazi de o multitudine de oportunitati pentru a pune tehnologia la treaba. Noi, la Alba Iulia, nu am vrut sa pierdem acest tren, pentru ca suntem constienti ca performanta se face doar atunci cand te folosesti de absolut toate resursele disponibile si ai o viziune pe termen lung, o viziune care te ajuta sa conectezi trecutul cu ceea ce ai acum la indemana pentru a construi un viitor pliabil pe nevoile comunitatii. Cresterea mediului de business, promovarea orasului pentru dezvoltarea turismului, introducerea de solutii smart in educatie, optimizarea conectivitatii si a utilizarii resurselor disponibile - toate acestea sunt elemente pe care le avem in vedere in proiectul pilot implementat de catre Orange in orasul nostru." a declarat Nicolaie Moldovan, City Manager Alba Iulia.