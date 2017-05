In favoarea gratierii pedepselor pentru infractiunile de abuz in serviciu si de conflict de interese au votat doar cinci senatori, de la PSD si ALDE, din cei 11 ai Comisiei juridice a Senatului, numar insuficient pentru ca propunerile sa fie adoptate, potrivit News.ro.

Traian Basescu a fost cel care a facut o lunga pledoarie in favoarea gratierii abuzului in serviciu.

Eu sustin sa gratiem abuzul in serviciu, care a devenit un instrument de control al institutiilor politice (...) Problema abuzului in serviciu a fost tratata abuziv. La ultimul raport de actvitate DNA spunea ca are 2.150 de dosare in lucru pe abuzul in serviciu. In acelasi timp, ma uit in Europa: nu cred ca in toate statele membre ale Uniunii Europene gasim 50 de dosare. Noi avem 2.150. Avem o aplicare defectuoasa, a demonstrat-o si Curtea Constitutionala

Traian Basescu