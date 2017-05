”Luarea de mita - am propus-o pentru gratiere, avand in vedere ca se face eventuala gratiere cu plata prejudiciului si avand recidivisti. E usor de inteles ce ma mobilizeaza. Pana la ultima lege a finantarii campaniilor electorale, toate partidele pot fi acuzate asa cum s-a si intamplat cu foarte multi oameni si de luare de mita si de abuz in serviciu, lucruri pe care se cam merge. Eu sunt de acord sa fie pedepsiti cei care au dus banii acasa. Si trebuie pedepsiti. Banii astia s-au dus in geci , in umbrele, pentru ca asa au functionat lucrurile in realitate. Daca ne facem acum ca au venit Fecioarele Maria, neprihanite si Parchetele noastre pleaca pe aceasta linie, asta a creat o atmosfera de supunere a clasei politice, daca observati. Ati vazut foarte bine si pe amaratul ala care a dat pui si a fost condamnat. Nu a dus un pui acasa, dar a distribuit in cateva comune... a fost condamnat. S-au dat mii de geci din China (...) Discutam de realitati. Daca vrem sa legam toate partidele putem sa o tinem asa”, a declarat Traian Basescu in fata senatorilor juristi. Fostul presedinte al Romaniei a mai spus ca este nevoie de ”un moment zero” in ceea ce priveste ”aceasta poveste”, potrivit News.ro.

Senatorii PNL si USR au anuntat ca se opun gratierii oricaror fapte de coruptie.

”PNL nu va sustine gratierea niciunei fapte de coruptie”, a anuntat senatorul liberal Daniel Fenechiu.

”Nici USR nu sustine gratierea faptelor de coruptie. Faptele de coruptie, chiar daca sunt la prima fapta, nu trebuiesc gratiate. E foarte, foarte important sa se inteleaga ca, odata ajuns intr-o functie publica, nu trebuie abuzat de ea. Sa intelegem ca societatea romana trebuie sa devina mai responsabila, cel ajuns intr-o functie publica sa nu exercite functia in interes personal”, a declarat senatorul USR George Dirca.

Reprezentantii Parchetului General, Consiliului Superior al Magistraturii sau Uniunii Nationale a Barourilor, prezenti la sedinta comisiei juridice a Senatului, s-au opus si ei gratierii celor condamnati pentru infractiuni de coruptie.

Cred ca se face o mare greseala in conditiile in care se gratiaza aceste infractiuni de coruptie. Tocmai acest aspect a fost avut in vedere de spatiul public. si cand spun spatiul public, ma refer la toti reprezentantii din mass-media, la toti cetatenii acestei tari (…) Aceasta infractiune de coruptie, cum ar fi dare de mita, sau cealalta – luare de mita, sau traficul de influenta nu se raporteaza neaparat la oamenii politici, se raporteaza la toti cetatenii acestei tari (…) Veti sesiza ca aceste infractiuni de coruptie apar si sunt sanctionate de catre Uniunea Europeana Citeste si: Valeriu Zgonea, pus sub control judiciar pentru trafic de influenta, in urma audierii la DNA Ploiesti

Directoare din Ministerul Sanatatii, retinuta pentru sase infractiuni de luare de mita

Fostul ministru Cristian David, trimis in judecata pentru luare de mita Ion Ilie Iordachescu, reprezentantul UNBR

”Ministerul Public constata si ia act de faptul ca infractiunile de coruptie constituie inca o problema importanta la nivel national, in societatea romaneasca. Nu avem strategii nationale pe 5 ani pentru combaterea furturilor din buzunare, nu avem strategii pe 5 ani pentru combaterea infractiunulor vatamare din culpa pe acre le-ati gratiat , in schimb avenm strategii cincinale in care sunt angajate toate institutiile statului roman, cu obligatii punctuale interne si internationale pentru combaterea infractiunilor de coruptie. De aceea, in planul de activitate al parchetului si in obiectivele Ministerului Public pe anii trecuti si pe anul in curs si cu siguranta pe anii urmatori, combaterea infractiunilor de coruptie se va reflecta ca o prioritate intrucat ea a fost stabilita ca prioritate de institutii ale statului roman”, a spus si Irina Kuglai, reprezentanta Parchetului General.

De gratierea faptelor de coruptie ar beneficia peste 240 de persoane

Intrebat de presedintele comisiei juridice a Senatului, reprezentantul Autoritatii Nationale a Penitenciarelor a declarat ca de gratierea faptelor de coruptie ar beneficia in acest moment 246 de persoane condamnate pentru astfel de fapte.

Social-democratul Serban Nicolae a propus sa intre sub incidenta legii gratierii faptele de coruptie comise pana la 1 ianuarie 2017.

Potrivit amendamentelor propuse de Serban Nicolae, Traian Basescu si Liviu Brailoiu, vor fi gratiate faptele de coruptie prevazute la articolele289 - 294 din Noul Cod Penal.

Comisia juridica a Senatului a reluat, miercuri, dezbaterile pe marginea proiectului de lege al gratierii, dupa ce saptamana trecuta au adoptat o serie de amendamente, printre care gratierea pedepselor de pana in trei ani, scaderea a trei ani din pedeapsa de pana in zece ani, injumatatirea pedepselor femeilor insarcinate si gratierea integrala a pedepselor persoanelor care au implinit 70 de ani.

