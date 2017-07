DNA anunta ca ”o parte dintre aspectele continute in investigatia jurnalistica publicata” de Rise Project fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul directiei. Dosarul a fost constituit pe baza de sesizare din oficiu, procurorii dispunand in luna februarie inceperea urmaririi penale in rem pentru infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei, potrivit News.ro .

Directia Nationala Anticoruptie a transmis, intr-un comunicat, ca o parte din aspectele continute in investigatia publicata joi de Rise Project fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA. In acest dosar, constituit pe baza de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, in 19 februarie 2016, inceperea urmaririi penale in rem (fata de fapte) pentru infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei.

Dupa inceperea urmaririi penale in rem au fost administrate mijloace de proba constand in audieri de martori, ridicari de documente, solicitari de relatii de la autoritatile nationale si de la autoritatile din Brazilia. Raportat la actele procedurale efectuate in prezenta cauza, precizam ca, atunci cand imprejurarile vor permite, vom fi in masura sa oferim detalii suplimentare Directia Nationala Anticoruptie

Procurorul general Augustin Lazar declara, tot vineri, raspunzand unei intrebari, ca nu poate infirma sau confirma existenta unei anchete privind Tel Drum si Liviu Dragnea si a precizat ca, daca raportul ar fi real, faptele ar fi de competenta DNA, adaugand apoi: ”Daca nu cumva are un dosar in lucru”.

Rise Project a publicat joi un raport atribuit Directiei Generale de Protectie Interna, intitulat "Nota privind aspecte care afecteaza climatul socio-economic al judetului Teleorman", care descrie o "retea infractionala compusa din persoane cu putere de decizie in judet”, prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene si guvernamentale. In acest document, Dragnea este prezentat drept "detinatorul majoritar al actiunilor la purtator de la SC Tel Drum SA”.

Directia Generala de Protectie Interna a sustinut, intr-un comunicat de presa transmis joi seara, ca "presupusul document secret” publicat de Rise Project nu ii apartine si "respinge categoric orice incercare de a implica unitatea in dispute de natura politica".

Anuntul DNA vine la doar o zi dupa ce ANAF Antifrauda a facut un control la redactia Rise Project.

"Tocmai am fost vizitati la redactie de inspectia Antifrauda de la ANAF, control inopinat. Florin Tunaru, vicepresedinte ANAF, a fost trezorierul PSD Teleorman si asociat in Fundatia pentru Politici Social Democrate cu Liviu Dragnea. Publicam curand articolul Serviciul lor secret", au scris pe Facebook, jurnalistii de la Rise Project.

Jurnalistii de la Rise Project au publicat mai multe materiale in care sustineau ca Liviu Dragnea are afaceri in Brazilia si ca viziteaza des aceasta tara, alaturi de diversi oameni de afaceri si lideri PSD. In cel mai recent astfel de articol, Rise Project afirma ca Dragnea a fost de 16 ori in Brazilia, inclusiv cu secretara sa, si acuza ca exista suspiciuni de spalare de bani. Pe 1 martie, presedintele PSD afirma ca nu are nicio afacere si nu detine nicio proprietate in Brazilia, fiind "o legenda” care circula de multi ani, iar daca cineva ii descopera vreo locuinta acolo, el "promite” ca o va dona.