Precizarile ANAF vin dupa ce jurnalistii de la Rise Project au anuntat ca fac obiectul unui control al ANAF, asociat in spatiul public cu anchetele acestora care l-au vizat pe liderul PSD Liviu Dragnea si cu faptul ca joi era asteptat un nou articol pe acest subiect. Liviu Dragnea a negat orice legatura cu actiunea ANAF, declarandu-se surprins si afirmand ca se incearca compromiterea sa, scrie News.ro.

Din primele informatii puse la dispozitie de conducerea DGAF rezulta ca inspectia desfasurata la sediul Rise Project a avut loc in urma unei analize de risc efectuata de catre DGAF. Aceasta analiza de risc a fost facuta ca urmare a unei sesizari depuse la sediul DGAF Bucuresti Presedintele ANAF, Bogdan Stan

El precizeaza ca "in fiecare zi, DGAF desfasoara sute de controale, bazate pe analize interne minutioase, care nu au legatura cu continutul editorial al unor publicatii".

La randul sau, Ministerul Finantelor Publice a anuntat ca a cerut ANAF "o informare in legatura cu speta prezentata de jurnalisti in spatiul media, cu privire la controlul inopinat al unor inspectori ANAF la redactia Rise Project".

"Tocmai am fost vizitati la redactie de inspectia Antifrauda de la ANAF, control inopinat. Florin Tunaru, vicepresedinte ANAF, a fost trezorierul PSD Teleorman si asociat in Fundatia pentru Politici Social Democrate cu Liviu Dragnea", anuntau joi dupa-amiaza pe Facebook jurnalistii Rise Project, starnind un val de reactii.

Ulterior, PSD a transmis un comunicat in care liderul PSD spunea ca a aflat din presa ca inspectori ai ANAF au descins in redactia Rise Project si ca, in conditiile in care Rise Project a publicat articole care il vizau, transmite ca nu are nicio implicare.

"Intrucat, de ceva vreme, Rise Project publica subiecte legate de persoana mea, vreau sa fac urmatoarele declaratii: 1. Nu am nici o implicare in prezenta unor inspectori ANAF in redactia Rise Project. 2. Sunt indignat de ceea ce se intampla. 3. Am sentimentul ca se incearca compromiterea mea. 4. Faptul ca o institutie de presa scrie despre un om politic nu trebuie sa aiba nici o legatura cu implicarea institutiilor statului in viata acelei institutii de presa", sustinea liderul PSD.

Jurnalistul Attila Biro a postat, pe pagina sa de Facebook o captura de ecran cu un schimb de mesaje pe care l-a avut cu Liviu Dragnea si in care l-a intrebat daca el i-a trimis pe inspectorii ANAF la sediul redactiei. Presedintele PSD a raspuns negativ, iar la distanta de 10 minute le-a mai transmis urmatorul mesaj: "Regret aceasta situatie si sper foarte mult sa nu existe vreo legatura cu articolele publicate de dumneavoastra”.

Jurnalistii de la Rise Project au publicat mai multe materiale in care sustineau ca Liviu Dragnea are afaceri in Brazilia si ca viziteaza des aceasta tara, alaturi de diversi oameni de afaceri si lideri PSD. In cel mai recent astfel de articol, Rise Project afirma ca Dragnea a fost de 16 ori in Brazilia, inclusiv cu secretara sa, si acuza ca exista suspiciuni de spalare de bani. Pe 1 martie, presedintele PSD afirma ca nu are nicio afacere si nu detine nicio proprietate in Brazilia, fiind "o legenda” care circula de multi ani, iar daca cineva ii descopera vreo locuinta acolo, el "promite” ca o va dona.