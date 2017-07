ANAF Antifrauda a mers in control inopinat la redactia Rise Project, au anuntat jurnalistii pe Facebook. Coincidenta sau nu, controlul vine dupa publicarea unei serii de anchete privind averea lui Liviu Dragnea, legaturile sale cu diversi oameni de afaceri sau cu Brazilia. Mai mult decat atat, jurnalistii anunta u ieri publicarea unui alt material despre PSD - Serviciul lor secret.

"Tocmai am fost vizitati la redactie de inspectia Antifrauda de la ANAF, control inopinat. Florin Tunaru, vicepresedinte ANAF, a fost trezorierul PSD Teleorman si asociat in Fundatia pentru Politici Social Democrate cu Liviu Dragnea. Publicam curand articolul Serviciul lor secret" - este mesajul postat pe pagina de Facebook a Rise Project.

Rise Project a publicat, in ultimele luni, mai multe articole de investigatie ce il vizeaza pe seful PSD, Liviu Dragnea. Anchetele se refereau atat la averea sa ascunsa, cat si la diverse jocuri politice. De asemenea, de curand jurnalistii au postat pe Facebook o conversatie cu liderul partidului de la guvernare, in care acesta le transmitea ca ii va actiona in instanta.

Sursa foto: Agerpres Foto