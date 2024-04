Mulți români sunt curioși cu privire la salariile preoților care slujesc ca parte din Biserica Ortodoxă Română (BOR). În vreme ce un preot debutant cu studii medii ia un salariu de bază de 3.550 de lei, la polul opus, salariul de la vârful BOR, adică cel al Patriarhului Daniel, ajunge la circa 24.000 de lei, aproape cât cel al președintelui României. Iată cum arată tabloul complet cu salariile din Biserca Ortodoxă.

În România, un preot cu studii superioare, care are gradul I câștigă un salariu de bază de 4.000 de lei, conform Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Un preot cu gradul II de pregătire (tot studii superioare) are un salariu de 3.900 de lei, în timp ce un preot cu statut definitiv (studii superioare) încasează un salariu de bază de 3.850 de lei. Totodată, un preot cu studii superioare debutant are un salariu de bază de 3.700 de lei. Remunerațiile amintite mai sus au fost stabilite începând cu anul 2022, pentru gradația 0.

Preoții cu studii medii încasează următoarele salarii (tot gradația 0):

Gradul I: 3.700 de lei

Definitiv: 3.650 de lei

Debutant: 3.550 de lei

Potrivit legii, condiţiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin hotărâre de Guvern. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot. Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Ce salariu are Patriarhul Daniel, dar și alți lideri din Biserica Ortodoxă Română

Patriarhul Daniel (sau Preafericitul Părinte Daniel) este actualul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și figura cea mai proeminentă a ortodoxiei românești. A absolvit Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970 - 1974). În anul 1979 şi-a susţinut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg.

Patriarhul Daniel. Sursa foto: Agerpres

Din anul 1980 a activat ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey - Elveţia, unde între anii 1986 şi 1988 a fost şi director adjunct. În august 1987 a intrat în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria cu numele Daniel. În martie 1990 a fost hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul 'Lugojanul'. La 1 iulie 1990 a fost înscăunat ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. A fost ales în funcţia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române după decesul Patriarhului Teoctist, la 30 iulie 2007.

Liderul BOR are un salariu de 23.920 de lei brut (echivalent cu cel al președintelui Camerei Deputaților și mai mare decât cel al Președintelui Senatului - 21.850 de lei). Mai mult, salariul Preafericitului Daniel se apropie și de cel al președintelui României care are o remunerație lunară de 25.000 de lei brut.

Alte salarii de la vârful BOR:

Arhiepiscop, șef de cult (aici fiind incluse funcții precum mitropolit, episcop sau președinte uniune) – 21.840 de lei brut și câștigă cât un ministru Episcop și episcop vicar – 19.552 de lei brut (echivalentul vicepreședinților comisiilor Senatului și Camerei Deputaților ) Episcop – vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu- vicar – 18.720 de lei brut (echivalentul salariilor încasate de senatori și deputați)

Salarii Secretariatul de Stat pentru Culte

Secretariatul de Stat pentru Culte reprezintă principala instituție care intermediază relațiile dintre statul român și cultele religioase. Aceasta este o instituție de stat (aflată în subordinea directă a Guvernului și sub coordonarea premierului) care furnizează expertiză în ceea ce privește viața religioasă și care participă în mod direct la elaborearea și aplicarea politicilor publice privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

Instituția este condusă de Ciprian Olinici, numit secretar de stat în iunie 2023, prin ordinul premierului României. Olinici are un salariu de bază de 11.600 de lei, în vreme ce directorul de cabinet câștigă 3.277 de lei, iar expertul din cabinetul său încasează un salariu de bază de 3.707 lei. Celălalt expert din cabinet (care se încadrează în grila salarială cu gradația zero) încasează un salariu brut de 3.499 de lei, potrivit datelor regăsite pe site-ul oficial.

Alte salarii de bază ale specialiștilor care lucrează la Secretariatul de Stat pentru Culte:

Director (grad profesional II): 6.345 de lei

Șef Serviciu (grad profesional II): 4.948 de lei

Șef Serviciu (grad profesional II): 5.299 de lei

Consilier juridic superior, gradația 5: 3.678 de lei

Consilier juridic principal, gradația 3: 3.142

Consilier superior, gradația 5: 4.571 de lei

Consilier superior, gradația 5: 3.746 de lei

Consilier superior, gradația 4: 3.592 de lei

Consilier superior, gradația 4: 4.317 de lei

Consilier superior, gradația 3: 3.518 de lei

Consilier superior, gradația 3: 4.243 de lei

Consilier superior, gradația 2: 3.356 de lei

Consilier superior, gradația 2: 6.169 de lei

Expert superior gradația 3: 3.870 de lei

Expert principal gradația 5: 3.400 de lei

Referent superior gradația 5: 1.533 de lei

Consilier grad profesional II, gradația 5: 3.180 de lei

Muncitor calificat grad profesional I, gradația 5: 1.450 de lei

Muncitor calificat grad profesional I, gradația 1: 2.647 de lei

Sursa foto: Shutterstock

