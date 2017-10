Romica Parpalea, fost vicepresedinte al PSD Teleorman, s-a prezentat, joi, la DNA, pentru a face un nou denunt impotriva lui DNA, de data asta in legatura cu Tel Drum. Barbatul este cel care l-a denuntat pe Liviu Dragnea si in dosarul Referendumul, in care liderul PSD a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare.

Romica Parpalea, vicepresedintele PSD Teleorman in perioada 2009-2012, a sustine ca Liviu Dragnea, in perioada in care era presedintele Consiliului Judetean Teleorman, ar fi oferit compania Tel Drum lui Marian Fiscuci, un apropiat al presedintelui PSD, potrivit Agerpres.

"Eu semnalam inca din 2012 ca in spatele Tel Drum se afla familia Dragnea (...). In privinta privatizarii Tel Drum, dupa ce Consiliul Judetean a facut investitii foarte mari, domnul Dragnea, printr-o semnatura simpla, fiind presedintele Consiliului Judetean Teleorman, a oferit aceasta societate puternica unui apropiat care era presedinte executiv la PSD, care eu am colaborat cu el foarte bine, Fiscuci Marian, care era pe zona Zimnicea. Eu, avand domiciliu pe Bragadiru, apartineam ca zona de Zimnicea si am colaborat foarte mult cu Fiscuci Marian. Am observat ca domnul Dragnea pe toate posturile de televiziune spune ca nu il cunoaste pe Marian Fiscuci. Sunt fotografii. (...)", a spus Romica Parpalea.

Barbatul sustine ca societatea Tel Drum ar fi girat cu proprietati mobile si imobile pentru credite care ar fi fost facute de fiul lui Liviu Dragnea. "Tel Drum a girat cu toate proprietatile mobile si imobile pentru creditele pe care le-a facut fiul domnului Dragnea. Acum va intreb omeneste: Ce legatura ar fi intre Tel Drum, Dragnea si fiul dumnealui? Pe dumneavoastra va poate gira la un credit o societate care nu va cunoaste? In momentul in care ai girat cu toate bunurile mobile si imobile, inseamna ca acele bunuri sunt ale tale. A mers la o banca si au facut foarte multe imprumuturi. Se lauda domnul Dragnea ca baiatul dumnealui la varsta de 28 de ani este foarte destept si a facut foarte multe afaceri. Unde putea sa faca afaceri? In Teleorman? Cand e saracie lucie, e ultimul judet din Romania la 85 de kilometri de capitala Romaniei", a precizat Parpalea.

Acesta a facut plangere penala si impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan.

"Dumneaei trebuie sa se gandeasca la miliardele pe care le-a oferit celor din aparatul propriu in perioada in care era prefect de Teleorman. Daca va uitati pe declaratiile de avere ale consilierilor juridici, ale celor din aparatul prefectului de control, veti vedea miliarde incasate din bugetul statului, din banul meu si al dumneavoastra. Pe acesti oameni i-a plantat aproape la fiecare primarie din judetul Teleorman pentru a beneficia pe Legea 10 de anumite sporuri, pana la 50% din salariu. Si atunci au facut debandada si fraude foarte mari in bugetul de stat. Doamna Dan era atunci cea care verifica legalitatea documentelor in judetul Teleorman, dar a demonstrat ca impreuna cu cei din aparatul propriu si din declaratia unui primar am inteles ca ar fi mers si la dumneaei niste sume de bani, deoarece aceste persoane au fost incadrate pe legea 10 la consiliile locale din multe localitati", a mai spus Romica Parpalea.

Despre acuzatiile aduse lui Liviu Dragnea, Parpalea a precizat ca ar fi vorba despre trafic de influenta, abuz in servicu, iar in cazul ministrului Carmen Dan ar fi vorba despre fapte de abuz in serviciu, trafic de influenta si luare de mita.