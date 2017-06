Top cele mai bune hoteluri din lume

1. Hotelul Aria din Budapesta

In mod surprinzator, capitala tarii vecine se afla pe locul 1 in ce priveste cazarea, cu hotelul Aria, care paradoxal nu este si cel mai scump din top. Aria este un boutique hotel de 5 stele deschis in 2015, cu tematica muzicala. Unitatea are 49 de camere cu design inspirat din jazz, muzica clasica, opera si muzica contemporana.

O noapte de cazare in hotel Aria: de la 361 euro/camera dubla (mic dejun inclus, in septembrie)

Bilete de avion Budapesta: 72 euro dus-intors

2. Mandapa (parte din Ritz-Carlton) din Ubud, Indonezia

Sursa foto: Christoph Lischetzk/Shutterstock.com

Mandapa este un hotel de 5 stele din regiunea Ubud, unde se afla plantatii de orez, in insula Bali, Indonezia.

O noapte de cazare: 558 euro/camera dubla (mic dejun inclus)

Bilete de avion Bali: 867 euro dus-intors (cel mai scump din top)

3. Turin Palace Hotel

Hotelul de 4 stele din Torino, Italia este cel mai bun din Europa, conform turistilor internationali. O noapte de cazare aici costa de la 184 euro/camera dubla, cu mic dejun inclus.

Bilete de avion: 184 euro dus-intors

4. Hotel The Serras

Hotelul de 5 stele se afla in Barcelona, la malul marii. O noapte de cazare aici costa de la 675 euro.

Bilete de avion: 148 euro dus-intors

5. Bogo Prague Hotel

Hotelul are 4 stele, se afla in capitala Cehiei, Praga, iar o noapte de cazare costa de la 300 euro/camera.

Bilete de avion: 161 euro dus-intors

Iata unde gasesti cea mai ieftina cazare:

6. Portrait Firenze (5 stele), Florenta, Italia: 800 euro/noapte

7. Shinta Mani Resort (4 stele), in Siem Reap, Cambodgia: 133 euro/noapte

8. Hanoi La Siesta Hotel & Spa (4 stele), in Hanoi, Vietnam: 88 euro/noapte (cel mai ieftin in top)

9. Tulemar Bungalows & Villas (5 stele), in Puntarenas, Costa Rica: 200 euro/noapte

10. JA Manafaru (5 stele), in atolul Haa Alif, Maldive: 760 euro/noapte

Voi unde ati vrea sa calatoriti?

Sursa foto: Jag_cz/Shutterstock.com