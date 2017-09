Titlurile de stat sunt in general considerate cele mai sigure instrumente financiare, oferta devenind mai accesibila in ultimii ani pentru romanii obisnuitii care vor sa investeasca doar cateva mii sau doar cateva sute de lei. Cititi in continuare care sunt principalele trei optiuni pe care persoanele fizice interesate sa investeasca in titluri de stat le au in momentul de fata.

Ce sunt titlurile de stat? Obligatiunile sau titlurile de stat sunt instrumente financiare care atesta datoria publica a entitatii emitente – in cazul de fata Ministerul Finantelor/Romania. Practic, o persoana care achizitioneaza titluri de stat “cumpara” datoria Romaniei, sau imprumuta Romania, in schimb urmand sa primeasca o dobanda (uneori numita si “cupon”) platita periodic (anual/trimestrial), iar la maturitatea emisiunii de titluri de stat ii este restituita suma plasata initial.

Principalele avantaje ale titlurilor de stat sunt reprezentate de faptul ca acestea sunt foarte sigure, iar veniturile de pe urma lor sunt neimpozabile. Dezavantajul titlurilor de stat consta in faptul ca nivelul castigurilor aduse de acestea este in general mediocru si doar cu putin peste dobanzile oferite de banci pentru depozitele la termen.

Titluri de stat cumparate de la banci

In mod normal, atunci cand statul roman vinde titluri de stat, oferta se adreseaza bancilor, populatia obisnuita neavand acces direct la licitatii. Asadar, persoanele fizice care sunt totusi interesate sa cumpere astfel de titluri pot apela ulterior la banci. Suma minima pentru achizitia unui titlu de stat de la banci este variaza in general intre 5.000 si 10.000 de lei (in functie de banca).

Nu toate bancile au o oferta de titluri de stat adresata si persoanelor fizice, insa institutiile financiare de talie mare, precum Banca Transilvania, Raiffeisen sau BRD dispun de acest serviciu.

Pentru a cumpara titluri de stat, veti avea nevoie de un cont curent deschis la banca in cauza si va trebui sa semnati un contract de intermediere si custodie cu aceasta. Contractul de intermediere este necesar pentru a permite bancii sa execute tranzactiile (de vanzare/cumparare) in numele dumneavoastra, in vreme ce contractul de custodie este necesar deoarece titlurile de stat nu ajung niciodata fizic in posesia clientului, ci sunt mentinute in custodia bancii. De notat faptul ca majoritatea bancilor percep un comision de custodie cifrat in general la 0,03%/an din valoarea nominala a titlurilor de stat pe care le detineti.

Daca la un moment dat veti vrea sa verificati situatia titlurilor de stat pe care le detineti, va trebui sa mergeti intr-una din agentiile bancii cu care lucrati si sa cereti un extras de custodie. De asemenea, in cazul in care doriti sa vindeti titlurile de stat inainte ca acestea sa ajunga la maturitate, bancile le pot rascumpara, insa cel mai probabil veti fi penalizat din punct de vedere al pretului pe care il veti primi in schimbul acestora.

Titluri de stat cumparate de pe bursa sau direct de la Ministerul Finantelor

Ministerul Finantelor a lansat anul trecut o emisiune de titluri de stat dedicata in mod special populatiei, denumita Centenar. La momentul lansarii ofertei, orice persoana de peste 18 ani putea sa achizitioneze titluri de la Ministerul Finantelor prin intermediul BCR, BRD, Banca Transilvania si Raiffeisen (banci care actionau ca intermediari). Pe langa faptul ca oferta se adresa doar persoanelor fizice, un alt avantaj al emisiunii Centenar a fost ca valoarea minima a investitiei era de doar 100 de lei (echivalentul unui singur titlu).

Chiar daca oferta a fost finalizata, titlurile Centenar pot fi in continuare achizitionate de pe Bursa de Valori Bucuresti, insa la un pret stabilit de piata; marti, de exemplu, un titlu din emisiunea Centenar se tranzactiona la un pret cuprins intre 100,5 si 100,55 lei.

Pentru a cumpara titluri de stat de pe bursa, o persoana va trebui sa deschida mai intai un cont de tranzactionare la o banca sau la o casa de brokeraj autorizata sa intermedieze pe Bursa de Valori Bucuresti. O lista a acesta poate fi accesata AICI.

In prezent nu exista in desfasurare nicio oferta de titluri de stat adresata populatiei, insa reprezentantii Finantelor au estimat anterior ca la finalul acestui an va fi lansata o noua astfel de emisiune. Atunci cand va fi lansata, persoanele fizice vor putea sa cumpere titluri de stat direct prin intermediul bancilor care intermediaza oferta, asa cum s-a intamplat anul trecut in cazul emisiunii Centenar.

Investitia indirecta in titluri de stat prin fondurile mutuale

Un numar ridicat de fonduri mutuale, sau fonduri de investitii din Romania, isi plaseaza o mare parte din banii stransi de la clienti in titluri de stat. De altfel, cele mai mari fonduri locale sunt doua fonduri care se concentreaza pe exact acest tip de plasamente (Erste Bond Flexible Romania si Raiffeisen Ron Plus).

Un fond mutual “strange” bani de la mai multi clienti si ii investeste in anumite instrumente financiare, acestea fiind alese in functie de categoria din care face parte respectivul fond. Fondurile de obligatiuni si instrumente cu venit fix, investesc preponderent in titluri de stat. Plasand bani intr-un astfel de fond, o persoana va fi expusa indirect pe titluri de stat romanesti, chiar daca nu va detine niciodata propriu-zis respectivele titluri.

Pentru mai multe detalii despre ce trebuie sa faceti pentru a va plasa banii intr-un fond de investitii, cititi Ghidul investitorului: 5 pasi pentru a-ti plasa banii intr-un fond de investitii

De notat ca un fond de investitii in obligatiuni poate sa va aduca castiguri mai mari decat investitia directa in titluri de stat, datorita faptului ca fondul investeste intr-un cos diversificat de produse financiare. La fel de bine insa fondul poate sa genereze randamente mai mici decat cel al titlurilor de stat. Nu in ultimul rand, mai trebuie mentionat si faptul ca spre deosebire de investitia directa in titlurile de stat romanesti, castigurile din ininvestitiile in fonduri de obligatiuni sunt impozabile.

