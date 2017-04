Tranzactia a fost realizata pentru a obtine mai multa flexibilitate pentru modelele de procesare a platilor, cat si pentru extinderea pietei careia i se adreseaza noua companie. Prin combinarea expertizei si a abilitatilor de ecommerce si management al subscriptiilor cu cele de procesare a platilor la nivel global va rezulta o oferta unica pe piata internationala.

Cele doua companii vin cu competente si functionalitati complementare, ce se vor corobora pentru a oferi o solutie completa care va contine:

♣ Solutie integrata cu capabilitati pentru managementul subscriptiilor, ecommerce si servicii de plati online

♣ Flexibilite deplina pentru alegerea modelului de procesare a platilor, de la modelul de reseller (Merchant of Record) folosit pe scara larga, la modele ce se bazeaza pe implementari prin API sau diverse alte modele de procesare si integrari cu procesatori (Payment Gateways).

♣ Posibilitatea procesarii tranzactiilor in mai mult de 30 de limbi si in 130 de monede locale

♣ Suport pentru vanzarea de bunuri atat digitale cat si fizice pentru mai mult de 250 de activitati economice, in peste 200 de tari si teritorii

♣ Serviciu clienti imbunatatit la nivel mondial datorita operatiunilor la scara mai larga

♣ Accelerarea inovatiei si cresterea eficientei operationale datorita achizitiei de personal cu expertiza in industrie pe diverse domenii.

Compania care rezulta in urma achizitiei va folosi numele 2Checkout si va fi condusa de Alex Hart, CEO al Avangate. Ken Benvenuto, actualul CEO al 2Checkout, va continua ca membru si consultant in consiliul de administratie al noii companii.

“Abilitatea de a vinde produse in toata lumea, atat local cat si international, si flexibilitatea de a folosi din platforma oricat de mult sau de putin isi doreste clientul, au fost motivele determinante pentru decizia de achizitie. Compania ce rezulta aduce o oferta unica pe piata, scalabila si flexibila, ce va ajuta comerciantii sa accelereze cresterea propiilor venituri. Odata cu aceasta achizitie va creste si mai mult capacitatea Avangate de a simplifica vanzarea de produse si servicii la nivel global, fie ca este vorba de cumparaturi punctuale sau tranzactii cu recurenta,” a spus Hart. “Suntem, de asemenea, incantati sa il avem alaturi, in consiliul de administratie, pe Ken Benvenuto. Expertiza lui Ken in domeniile procesarii de plati si operational va aduce negresit un plus de valoare consiliului.

“Aducand impreuna capabilitatile 2Checkout ca procesator de plati si serviciile Avangate pentru managementul subscriptiilor si ecommerce, noua companie isi va spori prezenta la nivel global. Adunandu-ne fortele, vom deveni lideri de piata in domeniul ecommerce si al subscriptiiilor, ne vom extinde global si vom dezvolta pachete avansate pentru procesarea platilor. Sunt incantat sa ajut noul 2Checkout sa livreze un set unic de capabilitati pe piata de ecommerce, o piata in continua crestere,” a declarant Benvenuto.

In urma tranzactiei, compania va deservi peste opt mii de clienti activi la nivel global. Termenii financiari ai tranzactiei nu au fost dezvaluiti.

Avangate este o companie fondata de omul de afaceri Radu Georgescu. Aceasta s-a vandut in 2013.