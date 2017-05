Hidroelectrica ar putea obtine un miliard de euro din listarea la bursa, daca procesul ar fi derulat in acest an, insa acesti bani ar trebui sa mearga la bugetul de stat, intrucat producatorul de energie nu are nevoie de aceste fonduri, a declarat, luni, Remus Borza, fostul administrator judiciar al companiei.

"Hidroelectrica are rezerve de 2,2 milioane de lei, adica 500 de milioane de euro cash in depozite bancare. Daca este sa facem listarea, care este un moment de rascruce pentru Hidroelectrica, nu exista o favorabilitate mai mare pentru Hidroelectrica si n-a existat niciodata cum exista astazi. Hidroelectrica poate fi listata la un multiplu EBITDA de 15-20 de ori, ori asta inseamna o valoare a companiei intre 7,5 si 10 miliarde de euro. Inseamna ca, la o listare de 15%, anul acesta in conturile Hidroelectrica sau in trezoreria Ministerului de Finante poate sa mai intre un miliard de euro", a spus Remus Borza, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, Hidroelectrica nu are nevoie de banii care vor fi obtinuti din privatizare.

"Este motivul pentru care am cerut inca din 2014 schimbarea metodologiei de privatizare. Actuala metodologie aprobata in 2013 vizeaza majorarea de capital prin emitere de actiuni noi, iar banii sa devina venit la companie. Metoda (propusa — n.r.) ar fi ca statul sa isi vanda din detinerea sa de 80% din capitalul social acel pachet rezidual de 15%. Si atunci evident ca banii s-ar face venit la bugetul de stat, in trezoreria Ministerului de Finante. Astazi noi nu mai avem nevoie de banii investitorilor", a continuat fostul administrator.

Borza a sustinut ca, daca Hidroelectrica va fi listata, activitatea companiei va fi mai transparenta, iar controlul va fi mai mare, odata cu majorarea numarului de actionari. El a refuzat sa precizeze cine sunt cei care doresc sa fie reluate investitiile nerentabile ale Hidroelectrica.

Sursa foto: Agerpres