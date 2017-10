Sphera Franchise Group, compania care detine in Romania francizele KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery si Taco Bell, si-a anuntat intentia de a se lista pe Bursa de Valori Bucuresti, in cadrul ofertei publice initiale (IPO) urmand sa fie vandute aproximativ 25% din numarul total de actiuni.

Lansarea Ofertei depinde de conditiile de piata si de indeplinirea altor conditii care se refera in mod obisnuit la ofertele internationale de actiuni, inclusiv de obtinerea tuturor aprobarilor necesare din partea autoritatilor de supraveghere si inregistrarea actiunilor companiei la Depozitarul Central, precum si adoptarea aprobarilor corporative necesare.

Intermediarii ofertei sunt Wood&Co, Raiffeisen si Alpha Finance Romania.

Sphera este unul dintre cei mai mari operatori in domeniul serviciilor alimentare din Romania. Acesta opereaza prin subsidiarele francizele KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery si, incepand cu din T4, Taco Bell, precum si franciza KFC in Republica Moldova si in doua regiuni in Nordul Italiei. Pe piata din Romania, KFC se plaseaza pe locul doi pe segmentul restaurantelor cu servire rapida, Pizza Hut Dine-In este lider de piata pe segmentul restaurantelor full-service, iar Pizza Hut Delivery se claseaza pe locul doi pe segmentul delivery (in termeni de vanzari).

Actionarii companiei sunt Radu Dimofte (43,67% detinere indirecta), Lucian Vlad (33,33% detinere indirecta) si Nicolae Badea (23% detinere indirecta). Cei trei actionari se numara printre fondatorii afacerii ce opereaza francizele KFC si Pizza Hut in Romania.

Compania nu va atrage capital nou in cadrul Ofertei si nu va primi nicio parte din sumele din cadrul Ofertei.

Sphera Franchise Group a avut anul trecut un profit net de 51,6 mil. lei si vanzari in valoare de 514, 5 mil. lei.

Foto: Shutterstock