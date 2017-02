Sebastian Burduja este un antreprenor civic si un om politic roman. Este presedintele si fondatorul partidului Platforma Actiunea Civica a Tinerilor (PACT), lansat in ianuarie 2016. A fondat si condus Liga Studentilor Romani din Strainatate (LSRS) si Fundatia CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani).

Din 2012 pana in 2015 a lucrat ca Specialist in Dezvoltare la Banca Mondiala, la sediul central din Washington D.C., coordonand proiecte pentru regiunea Europa si Asia Centrala, inclusiv in Romania.

A absolvit cu titlul de Phi Beta Kappa Universitatea Stanford din Statele Unite, cu specializarea principala in Politica si sub-specializari in Economie si Sociologie. Din 2008 pana in 2011, si-a continuat studiile la Universitatea Harvard, absolvind in paralel si doua programe de masterat: MBA la Harvard Business School si MPP la Harvard Kennedy School of Government.