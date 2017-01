Masurile adoptate recent de Parlament si Guvern, condus de premierul Sorin Grindeanu, au un impact negativ, prin cresterea cheltuielilor si scaderea veniturilor, de aproape 9 miliarde de lei, potrivit unui raport publicat, miercuri, de Consiliul Fiscal. O astfel de suma, echivalenta cu 1,1% din PIB, ar urca, in lipsa unor masuri de corectare, deficitul bugetar peste 4%, in contextul in care bugetul pregatit pentru anul in curs de precedentul guvern, condus de Dacian Ciolos, prevedea un deficit bugetar la limita acceptata in UE, de 3%.