Alaturi de predintele Iohannis se afla si consilierul pe probleme economice, Cosmin Marinescu. Premierul Sorin Grindeanu a venit insotit de catre ministrul de Finante, Viorel Stefan. Intalnirea dintre presedinte si prim-ministru a fost anuntata de catre purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidential, Madalina Dobrovolschi, conform News.ro.

"Presedintele Romaniei a avut o discutie telefonica cu premierul Sorin Grindeanu, discutie in cadrul careia l-a invitat pe acesta la Palatul Cotroceni pentru o analiza clarificatoare. Aceasta intalnire va avea loc miercuri dupa-amiaza", a spus, luni, purtatorul de cuvant al presedintelui Iohannis.

Madalina Dobrovolschi a precizat ca la discutie va participa si ministrul de Finante, Viorel Stefan, iar intalnirea este necesara pentru ca exista "foarte multe ingrijorari" cu privire la sustenabilitatea masurilor anuntate de Guvern si a efectelor acestora asupra economiei.

"Presedintele vrea sa afle direct de la premier care sunt planurile Guvernului in legatura cu bugetul pe anului 2017. Este o discutie necesara, avand in vedere ingrijorarile privind sustenabilitatea masurilor anuntate si a efectelor acestora. Nu este strain de nimeni ce se discuta in spatiul public in ultima perioada. La nivelul Administratiei Prezidentiale exista analize serioase, dar si ca cetatean de rand exista astfel de ingrijorari, bazate pe cifre, pe date, si ele sunt pana la nivelul Administratiei Prezidentiale", a mai aratat purtatorul de cuvant al presedintelui.

Ministrul de Finante, Viorel Stefan, a declarat marti, la Parlament, ca, la intalnirea pe care o va avea cu presedintele Klaus Iohannis, va merge alaturi de premierului Sorin Grindeanu cu un concept in legatura cu proiectia bugetara, cei doi “straduindu-se” sa aiba conturate toate argumentele care sa demonstreze ca proiectia PSD atat pe venituri, cat si pe cheltuieli este corecta.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca invitatia facuta de presedintele Iohannis premierului Grindeanu la o intrevedere pe chestiuni economice arata ca seful statului vrea sa afle daca ministrii cabinetului Grindeanu au fost la meditatii din programul de guvernare. Dragnea raspunde astfel, intr-un registru ironic, comentariului facut de Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre ministri, cand presedintele i-a cerut liderului PSD sa ii invete pe ministri programul de guvernare, din moment ce sustine ca este singurul care il stie ”din scoarta in scoarta”.

