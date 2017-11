" Revolutia fiscala " inceputa de Guvernul PSD este comparabila cu Ordonanta 13, din cauza careia au iesit zeci de mii de romani, sustine Platforma Romania 100, lansata de Dacian Ciolos. Modificarea Codului fiscal loveste in clasa de mijloc, in mediul de afaceri si ii afecteaza si pe cei cu salarii sau pensii legate de bugetul de stat.

Platforma Romania 100 avertizeaza ca "masurile fiscale adoptate recent s-au facut cu incalcarea regulilor de guvernanta, conform carora orice modificare sau completare a Codului Fiscal trebuie sa fie promovata numai prin lege, cu sase luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia". De asemenea, Platforma Romania 100 considera ca este inacceptabil ca filozofia fiscala a unei tari sa se rezume la o Ordonanta de Urgenta si sa fie aplicata dupa sase saptamani de critici asidue si in pofida ingrijorarilor intregii societati, se arata intr-un comunicat emis de Romania 100.

Transferul contributiilor la angajat, o masura prin care PSD mascheaza minciunile din campanie

Trecerea contributiilor de la angajator la angajat reprezinta "o anti-reforma prin care se schimba raportul de forte dintre angajati si angajatori si dispare posibilitatea statului de a folosi politica fiscala pentru stimularea cererii sau ofertei de forta de munca. Este o masura strict aritmetica menita sa mascheze minciunile PSD din campania electorala".

In plus, sustine Romania 100, OUG de modificare a Codului Fiscal 'confisca o parte din veniturile angajatilor din cercetare si dezvoltare, IT si ale persoanelor cu grad de handicap, ce vor fi penalizati cu reducerea salariului net".

De la 1 ianuarie 2018, salariile angajatilor din economie ar putea creste cu maxim 1%, fata de promisiunea de crestere cu 20% din campania electorala, ar putea ramane neschimbate sau ar putea scadea in medie cu 16,9%, se mai arata in domunicatul citat.

Cu cat ar putea scadea salariile

Cei cu venituri salariale cuprinse intre 1.901 si 3.900 lei ar putea inregistra scaderi in medie cu 14,1%, cei cu venituri intre 4.001 – 5.000 lei brut o scadere in medie de 16,1%, iar cei cu venituri intre 5.001 – 6.000 lei o reducere in medie de 16,8%. De asemenea, angajatii cu venituri cuprinse intre 6.001 – 7.000 lei brut vor constata o scadere in medie de aprox. 17,2%, iar cei platiti intre 7.001 – 8.000 lei brut o scadere de aprox. 17,6%. In aceste conditii, angajatorii isi vor asuma dificila sarcina de a compensa pierderea de venit a propriilor angajati, in limita cheltuielilor cu forta de munca suportabile, in conditiile in care trebuie sa faca fata propriilor investitii si competitiei prin preturi.

Guvernul loveste si in cei 100.000 de angajati ai companiilor aflate in insolventa, precum si in salariatii companiilor de stat, unde salariile nu pot fi majorate.

Guvernul nu are o solutie tehnica contracte de munca ce vor fi modificate din 2018

Platforma Romania 100 avertizeaza ca Guvernul nu are o solutie tehnica pentru cele 6 milioane de contracte de munca ce vor fi modificate de la 1 ianuarie datorita transferului formal al contributiilor sociale de la angajator la angajat. In aceste conditii, exista riscul ca angajatorii sa fie penalizati in mod arbitrar.

"Explicatia Guvernului referitoare la scopul acestei masuri - de a reduce cazurile in care contributiile sunt retinute de catre angajator, dar nu sunt virate la buget – este halucinanta. Mai mult, din datele ANAF rezulta ca acest fenomen nu este atat de frecvent cum in mod eronat a declarat ministrul Finantelor, iar angajatorii care nu vireaza contributiile sunt in majoritate companiile de stat. Aceasta situatie este inca o insulta la adresa sectorului privat care se confrunta astfel cu concurenta neloiala din partea firmelor de stat", sustine Romania 100.

Citeste si: Revolutia Fiscala da peste cap departamentele HR: ce costuri vor avea

Reducerea impozitului pe venit, efecte dramatice asupra bugetalor locale

Platforma Romania100 atrage atentia ca schimbarea structurii impozitarii muncii prin cresterea ponderii CAS si reducerea impozitului pe venit, chiar daca ramane neutra pentru antreprenori si salariati va avea efecte dramatice asupra bugetelor locale.

"Scaderea incasarilor din cota defalcata pe impozitul pe venit va fi de aproximativ 40%, ceea ce va conduce la scaderea veniturilor totale ale administratiei publice locale cu aproximativ 9,4%. Situatia cea mai dramatica va fi la nivelul municipiilor, unde scaderea va fi de peste 15% . In felul acesta vor fi afectate cel mai mult unitatile administrativ teritoriale cu cea mai dinamica economie locala – se poate observa ca singura ratiune de a fi a „revolutiei fiscale” este penalizarea celor mai performanti. Singurul rezultat real va fi cresterea dependentei administratiilor locale de transferurile „conditionate” politic ale guvernului, mai ales in ceea ce priveste investitiile prin faimosul program PNDL 2", a transmis Romania 100.

Cresterea plafonului cifrei de afaceri pentru micro-intreprinderi pentru care se inlocuieste obligatoriu impozitul pe profit cu cel pe venit are ca efecte imediate: descurajarea infiintarii de noi companii in domenii productive, care sa investeasca, anularea mecanismelor de finantare a cauzelor umanitare si a ONG-urilor prin alocarea unui procent din impozitul pe profit.

Scad pensiile romanilor

Platforma Romania 100 atrage atentia ca modificarea cotei de contributie catre Pilonul II de la 5,1% la 3,75%, va micsora pensiile romanilor.

"Ajustarea negativa a contributiei pentru Pilonul II va insemna o reducere cu 20% a pensiilor private pentru romani. Subminarea pilonului II de pensii va conduce la o crestere a dependentei tinerei generatii de pilonul I de pensii, care este reglementat arbitrar de stat. Pe de alta parte, subminarea pilonului II de pensii va scadea din forta fondurilor de pensii de a finanta datoria publica si investitiile publice sau private, ceea ce scoate in evidenta iresponsabilitatea guvernului si lipsa calcului economic", se mai arata in comunicat.

Platforma Romania 100 constata ca noile decizii guvernamentale precum si retorica permanenta a reprezentantilor de marca ai coalitiei PSD-ALDE se inscriu clar intr-o "tendinta populista, nationalista si izolationista deosebit de periculoasa, indreptata impotriva mediului privat in ansamblul sau, al tuturor antreprenorilor si investitorilor".

"Aceasta tendinta ignora complet faptele si realitatea: marii restantieri la neplata impozitelor pe munca nu sunt companiile private sau multinationalele, ci firmele de stat; tot firmele de stat sunt cele care nu platesc impozit pe profit pentru simplul fapt ca au mai tot timpul pierderi uriase datorate administrarii catastrofale a managerilor politizati; ca productia si exporturile sunt realizate in covarsitoare proportie in companiile private: nu exista nici o alternativa a statului la Bitdifender sau Dacia Pitesti; ca investitiile private sunt esentiale pentru crearea de locuri de munca bine platite si oprirea emigrarii cetatenilor romani; ca atunci cand sunt atinse interesele de afaceri ale politicienilor PSD&ALDE este nevoie de ancheta Uniunii Europene pentru a se verifica de ce ANCOM nu scade tarifele de interconectare in telefonia mobila", potrivit aceluiasi document.

Platforma Romania 100 considera ca lipsa unei strategii fiscal-bugetare coerente pe termen mediu si necorelarea unei asemenea strategii cu nevoile si obiectivele Romaniei va duce spre un regres economic incepand cu anul 2018, modificarile Codului Fiscal avand un impact de 4-5 miliarde de lei anual pe termen mediu. Toata aceasta politica bugetar-fiscala incoerenta isi arata deja rezultatele: dobanzile la obligatiunile de stat emise de Romania au ajuns la 4,5%, dupa ce in octombrie 2016 au fost chiar sub 3%, cursul de schimb s-a depreciat pana la un nivel istoric, iar inflatia creste.

Sursa foto: Shutterstock/ Billion Photos