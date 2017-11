Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, avertizeaza ca "Revolutia Fiscala" a Guvernului Tudose este o "reforma" pur aritmetica la care Executivul nu renunta din motive de imagine politica. In plus, reprezentantii Platformei atrag atentia ca romanii se vor trezi, in 2018, cu salariile si pensiile scazute.

Platforma Romania 100 considera ca este "inacceptabil" ca filozofia fiscala a unei tari sa se rezume la o Ordonanta de Urgenta aplicata dupa sase saptamani de "critici asidue si in pofida tuturor ingrijorarilor intregii societati".

"Masurile fiscale se fac cu incalcarea regulilor de guvernanta din Codul Fiscal, conform carora orice modificare sau completare a Codului Fiscal trebuie sa fie promovata numai prin lege, cu sase luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia", se arata intr-un mesaj postat pe Facebook.

Platforma Romania 100 avertizeaza ca “Revolutia Fiscala” a Guvernului Tudose este "o "reforma" pur aritmetica la care Executivul nu renunta din motive de imagine politica. Toata societatea, angajatii, salariatii si antreprenorii sunt sacrificati pentru a pastra iluzia cresterii salariilor pentru inca doua luni".

Platforma avertizeaza ca, in 2018, romanii se vor trezi la realitate: multe salarii vor scadea, in cel mai bun caz vor ramane ca in 2017. "Salariile vor scadea in medie cu 14%, la conditii normale de munca. O pierdere mai mare va fi in 2018 in zona salariilor cuprinse intre 2300-2500 lei brut si la 1950 lei brut. Pierderea incepe sa scada la salarii brute mai mari", potrivit calculelor Romania 100.

De asemenea, modificarea cotei de contributie catre Pilonul II de la 5,1% la 3,75%, este, potrivit Romania 100, o decizie care va micsora pensiile romanilor, fiind afectata astfel bunastarea actualilor angajati.

"Credem ca lipsa unei strategii fiscal-bugetare coerente pe termen mediu si necorelarea acesteia cu nevoile si obiectivele Romaniei vor crea un regres economic incepand cu anul 2018, iar modificarile Codului Fiscal vor avea un impact de 4-5 miliarde de lei pierdere la buget pe an in urmatorii patru ani", sustine Platforma Romania 100.

Citeste si: Jucator important din industria software: Masurile fiscale ale Guvernului descurajeaza investitiile!