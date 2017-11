In Romania, termenul Bitcoin a ajuns anul acesta sa fie mai cautat pe Google decat actiunile, creditele sau depozitele bancare, iar pe plan global numarul celor interesati sa cumpere moneda virtuala l-a depasit pe cel al persoanelor care vor sa achizitioneze aur. Cine sunt sustinatorii si criticii monedei virtuale si ce spun acestia?

Interesul pentru Bitcoin a explodat in Romania in luna mai, atunci cand moneda virtuala si-a dublat cotatia, de la 1.320 dolari, la aproximativ 2.736 dolari. Ca urmare, numarul cautarilor termenului “Bitcoin” a ajuns in acea luna sa depaseasca pentru prima data cautarile pentru “credite”, potrivit datelor Google Trends. Tot in acea luna Bitcoin a reusit sa depaseasca in mod clar si cautarile termenului “actiuni”, care in continuare trezesc un interes mult...