Senatorul liberal Florin Citu a explicat, pe intelesul tuturor, ce inseamna pentru romani modificarea Codului Fiscal.

"Costul angajatorilor cu salariul minim creste cu 10%! Pentru toti angajatorii, privat si stat! Salariul net scade daca salariul brut creste cu mai putin de 20%! Pentru toti angajatii, privat si stat!", sustine Florin Citu, intr-o postare pe Facebook.

"Companiile cu cifra de afaceri pana la 1 milion de euro platesc impozit de 1% pe cifra de afaceri-au nu au profit, platesc impozit! (Google, Amazon, Facebook etc. nu ar fi aparut nicioadata intr-un astfel de sistem de impozitare)", a mai scris acesta.

In plus,sustine senatorul, "contributia la pilonul II de pensii nu creste proportional cu cresterea salariului brut. In functie de deficitul la bugetul de stat, ramane la fel in suma absoluta sau cel mai probabil scade".

"Astfel, guvernul foloseste pensiile din viitor pentru plata salariilor si pensiilor din prezent", a conchis Florin Citu.

