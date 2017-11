Modificarile Codului Fiscal care vizeaza transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat vor spori considerabil birocratia in departamentele de HR ale companiilor, mai ales daca angajatorul va decide sa majoreze salariile brute pentru a mentine aceleasi salarii nete pentru salariati. Andreea Berceanu (foto) , HR Manager in cadrul Vulpoi&Toader Management, a explicat pentru wall-street.ro care ar putea fi costurile totale in HR pe care firmele le-ar putea suporta odata cu "Revolutia Fiscala".

Astfel, fiecare companie ar avea nevoie in primul rand de o simulare a statului de plata in noua varianta care va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018. "Aceasta va fi necesara pentru ca angajatorul sa poata stabili in deplina cunostinta de cauza care va fi impactul pe care noile modificari legislative le-ar putea avea asupra fondului de salarii si implicit asupra bugetului deja aprobat", subliniaza specialistul in HR de la V&TM.

Totodata aceasta simulare ii va ajuta pe angajatori sa stabileasca daca vor recurge la modificarea salariului brut de incadrare pentru fiecare salariat si care va fi cuntumul efectiv al acestei modificari.

Ce urmeaza dupa ce angajatorul decide sa creasca salariul brut

Pasul urmator dupa aceasta decizie, care va insemna mentinerea salariilor nete existente, este sa intocmeasca acte aditionale pentru fiecare contract de munca, cu majorarea de salariu brut aferenta, si transmiterea acestora catre Revisal.

Andreea Berceanu spune ca toate aceste actiuni (simulari, intocmirea de acte aditionale, transmiterea in Revisal a modificarilor) vor necesita costuri suplimentare pentru companii, avand in vedere ca "o mare parte dintre furnizorii de servicii de resurse umane au negociat cu clientul plata per raport intocmit, per act aditional intocmit sau/si per actiune de transmitere in Revisal".

"Costul pe care unii angajatori il pot avea in aceste situatii ar putea fi intre 5-10 euro per act aditional intocmit, plus 5-6 euro pentru transmiterea actului in Revisal, iar in ceea ce priveste costurile pentru intocmirea unui raport de simulare acestea difera in functie de numarul de salariati, pornind de la 500 euro si ajungand chiar pana la cateva mii de euro", avertizeaza specialistul in HR.

Pe de alta parte, unii furnizori de servicii de HR, cum este si cazul V&TM, au inclus toate aceste actiuni de HR intr-un abonament lunar complet pe care o firma il plateste, ceea ce in functie de fluxul de modificari pe care angajatorul il are luna de luna poate fi mai convenabil.

Teoretic, nici companiile care realizeaza intern activitatile de resurse umane nu vor fi scutite de costuri suplimentare. Pentru acestea pot aparea costuri atat pentru plata orelor suplimentare ale angajatilor din departamentele de HR care se vor ocupa de toate aceste actiuni intr-o perioada scurta de timp, dar si eventuale costuri pentru a primi consultanta fiscala si updatarea soft-urilor pentru a acomoda noile masuri fiscale.