Presedintele USR, Nicusor Dan, a declarat, miercuri, ca i-a trimis o invitatie oficiala lui Dacian Ciolos sa intre in Uniunea Salvati Romania si a primit raspunsul ca solicitarea va fi analizata. In cazul in care Dacian Ciolos va decisa sa se alature celor de la USR, va veni cu echipa sa de oameni „competenti si valorosi”.

"A fost transmisa (invitatia – n.r.) marti, acum opt zile. Am primit raspunsul ca va fi analizata. Oricine poate sa intre in orice moment in USR daca indeplineste conditiile de admisibilitate”, a precizat Nicusor Dan, potrivit News.ro.

Purtatorul de cuvant al USR, Dan Barna, a declarat ca echipa lui Dacian Ciolos va discuta cu reprezentantii USR pentru a stabili cadrul cel mai potrivit prin care fostul premier se poate alatura formatiunii.

„A fost transmis un SMS catre domnul Dacian Ciolos si echipa domniei sale. Domnul Dacian Ciolos a raspuns, a avut loc un dialog telefonic intre domnul Dacian Ciolos si domnul Nicusor Dan in care s-a agreat ca in perioada urmatoare echipa domnului Dacian Ciolos va discuta cu cei sase reprezentanti ai nostri care ar fi cadrul cel mai bun prin care Dacian Ciolos s-ar putea apropia de USR, fie ca membru intern, fie pentru o colaborare din exteriorul partidului”, a afirmat purtatorul de cuvant al USR.

Barna a mai spus ca, in cazul in care se va decide, Dacian Ciolos nu va veni in USR „ca persoana fizica”, ci cu echipa sa de oameni „competenti si valorosi”.

„Dacian Ciolos, in situatia in care va decide si vom decide ca ar veni in USR, nu o sa vina pe persoana fizica. Dacian Ciolos are alaturi de domnia sa o echipa de oameni competenti si valorosi din guvernarea care a avut loc anul trecut si aceasta integrare a doua forte politice semnificative pe aceasta parte a palierului public nu se realizeaza stand de vorba over night. Este o discutie care o sa dureze, este un plan pe termen mediu si e normal sa fie o astfel de negociere”, a conchis Dan Barna.

Uniunea Salvati Romania i-a adresat o invitatie formala fostului premier Dacian Ciolos de a intra in USR, a declarat, marti, la RFI presedintele formatiunii, Nicusor Dan. El a precizat raspunzand unei intrebari ca, daca Dacian Ciolos vine in USR pana la Congresul din luna mai, poate sa candideze la orice functie.

Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, in 9 martie, ca organizatia neguvernamentala pe care o va lansa alaturi de membri ai Guvernului pe care l-a condus ia in calcul “foarte serios inclusiv un proiect politic nou, o miscare politica sau un partid politic”.

Sursa foto: Agerpres