UPDATE: Presedintele USR, Nicusor Dan, a anuntat ca va sustine, joi, de la ora 14, o conferinta de presa in care va explica motivele demisiei din partid, dupa ce aseara a anuntat, in sedinta Biroului National al partidului, ca renunta la fuctia de presedinte.

”A fost o sedinta tensionata. Pe ordinea de zi a fost subiectul pozitionarii USR fata de initiativa de modificare a articolului 48 din Constitutie. Au fost dezbateri cu argumente pertinente pe toate fetele problemei. S-a ajuns la un vot. In urma votului s-a decis ca pozitionarea partidului este impotriva acestei initiative de modificare a Constitutiei. Evident ca discutiile au fost tensionate si aprinse. S-au vehiculat diverse elemente printre care a fost si aceea a demisiei domnului Nicusor Dan. Nu s-a inregistrat o demisie in mod expres, a fost pur si simplu unul dintre elementele vehiculate in cadrul discutiei tensionate pe acest subiect si pe impactul acestei pozitionari”, a declarat purtatorul de cuvant al USR, Dan Barna, pentru News.ro.

Intrebat ce se va intampla in continuare cu demisia lui Nicusor Dan de la sefia USR, Barna si-a exprimat speranta ca acesta sa revina asupra deciziei.

Ce spune Nicusor Dan despre demisie?

La randul sau, Nicusor Dan a postat un text foarte scurt miercuri seara, pe Facebook, dupa informatiile privind demisia sa din functie, spunand ca singura stire a zilei este ca Biroul National a luat o decizie.

"Biroul National al USR a luat o decizie. E singura stire pentru azi", afirma Nicusor Dan dupa ce membrii Biroului National au decis, cu 11 voturi "pentru", 8 "impotriva" si doua abtineri, ca partidul sa se pozitioneze impotriva modificarii Constitutiei in sensul redefinirii familiei.

Totodata, vicepresedintele USR, Elek Levente, a declarat ca Nicusor Dan isi va face publica joi decizia in privinta demisiei.

In acelasi timp, Clotilde Armand, membra in Biroul National al USR, a declarat ca trebuie asteptat ca lucrurile sa se limpezeasca in partid si, de asemenea, sa se afle ceva oficial din partea lui Nicusor Dan.

”Faptul ca astazi (miercuri - n. red.) s-a votat ca partidul sa se pozitioneze impotriva redefinirii familiei nu inseamna ca in acest partid nu sunt si crestin-democrati sau conservatori, care nu trebuie neglijati”, a mai adaugat Clotilde Armand.