Postarea lui Sorin Grindeanu de pe Facebook a a atras cateva sute de like-uri, share-uri si comentarii in doar cateva minute, opiniile fiind impartite, ca de fiecare data.

Postarea premierului a fost distribuita pe Facebook de catre Victor Ponta, un sustinator al lui Grindeanu.

Sorin Grindeanu sustine ca Liviu Dragnea ”se agata disperat de functii in speranta ca asta il va salva de trecut” si ca liderul PSD este ”singurul care poarta responsabilitatea acestui dezastru politic”.

In acest moment, suntem intr-un blocaj. In consecinta, pana luni ii cer lui Liviu Dragnea sa se gandeasca bine si sa-si asume responsabilitatea acestei crize. Dupa ce Liviu Dragnea demisioneaza, demisionez si eu

Sorin Grindeanu, dat afara din PSD

Premierul a mai spus ca, oricat ar incerca Liviu Dragnea sa scape de el pentru ca este incomod, el fost, este si ramane ”pesedist”.

E o zi trista pentru mine. Azi, la presiunile lui Liviu Dragnea, am fost exclus din PSD. Ma uit in ochii dumneavoastra si spun asa: oricat ar incerca Liviu Dragnea sa scape de mine pentru ca ii sunt incomod, am fost, sunt si voi fi pesedist

