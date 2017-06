„Voi raspunde la doua dezinformari pe care le-am vazut azi spuse de Liviu Dragnea. Vad ca incearca cu disperare sa ma asocieze cu servicii secrete, cu presedintele Romaniei, ca e cineva in spate care dirijeaza, suntem intr-o conspiratie probabil existenta doar in mintea presedintelui PSD, Liviu Dragnea. Nu eu am fost la partide de tenis, nu eu am fost la sprituri cu reprezentanti ai serviciilor secrete”, a afirmat premierul, conform News.ro.

Sorin Grindeanu l-a avertizat pe Liviu Dragnea „sa se gandeasca mai bine” cand lanseaza astfel de afirmatiii, deoarece, pe viitor, va avea reactii „mai puternice pe acest subiect”.

„Asa ca sa se gandeasca domnul Liviu Dragnea mai bine cand spune aceste lucruri, pentru ca voi avea, daca va continua, voi avea reactii si mai puternice pe acest subiect. Dincolo de faptul ca toata aceasta idee este, in mod evident, o minciuna”, a conchis prim-ministrul.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, joi, intr-o conferinta de presa, ca, dupa viteza de organizare a actiunilor de sustinere a lui Sorin Grindeanu, care ocupa in mod ilegitim Palatul Victoria, este clar ca este vorba despre un plan bine pus la punct, ”o coordonare profesionista”, insa nu stie cine se afla ”in spate”. Dragnea a sustinut ca Grindeanu este ”o unealta”.

