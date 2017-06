Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa discutiile cu UDMR, ca social-democratii nu ”vand” Transilvania, iar in privinta adoptarii chiar astazi in comisii a legii prin care ziua de 15 martie devine Ziua Maghiarilor din Romania, el a spus ca sunt si alte minoritati, precum turcii si tatarii, care au zile instituite prin lege. In acelasi timp, Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca majoritatea parlamentara trebuie sa aiba posibilitatea si dreptul de a schimba Guvernul, iar parlamentarii Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania intotdeauna voteaza dupa propria constiinta.

”Nu vindem Transilvania, nu vindem nicio bucata din tara”, a tinut sa precizeze liderul PSD, scrie news.ro.

Liviu Dragnea a admis ca se negociaza cu UDMR proportia de populatie intr-o comunitate de la care minoritatile pot folosi limba materna in administratie.

”Azi am discutat despre situatia politica actuala, am mai discutat la telefon zilele trecute. E firesc, e dreptul majoritatii, un drept constitutional, legitim, de a-si avea Guvernul”, a spus Dragnea dupa discutiile cu liderii UDMR.

El a mentionat ca nu si-au dat seama daca este vorba despre o problema in legislatie sau in Constitutie, fiind o situatie fara precedent.

In ceea ce priveste faptul ca in comisii la Senat s-a dat chiar astazi raport favorabil adoptarii proiectului de lege prin care ziua de 15 martie devine Ziua Maghiarilor din Romania, Liviu Dragnea a replicat: ”Sunt si alte minoritati care au prin lege adoptata o zi a lor, turcii, tatarii”.

Referindu-se la proiectul de reducere a pragului in privinta proportiei de populatie intr-o comunitate de la care minoritatile pot folosi limba materna in administratie, Liviu Dragnea a spus: ”Se discuta despre asta, a ramas ca colegii mei din comisie sa negocieze, sa discute, nu se discuta de ieri, de azi”.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni, la Parlament, ca si fara voturile parlamentarilor UDMR, social-democratii au „o majoritate confortabila” pentru a vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, dar el va fi linistit in momentul in care lucrurile vor intra in ”matca constitutionala”, iar guvernarea va reincepe sa functioneze.

„Vreau sa va spun ceva: fara voturile UDMR avem o majoritate confortabila pentru a trece motiunea. Asta e bine de stiut”, a subliniat presedintele Camerei Deputatilor. Liderul PSD a mai spus ca este „nelinistit”, deoarece „de o perioada de timp, de cateva zile, noi suntem intr-o situatie atipica in Romania, cand o mana de oameni isi aroga o legitimitate pe care nu o au si contesta legitimitatea unor partide care in plenul lor au hotarat ceva”. „O sa fiu linistit in momentul in care in Romania lucrurile intra in matca constitutionala si guvernarea reincepe sa functioneze”, a completat Liviu Dragnea.

Kelemen Hunor: Majoritatea parlamentara are dreptul sa-si schimbe guvernul; noi vom vota dupa propria constiinta

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, in urma unei discutiei cu Liviu Dragnea, ca majoritatea parlamentara trebuie sa aiba posibilitatea si dreptul de a schimba Guvernul, iar parlamentarii Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania intotdeauna voteaza dupa propria constiinta.

„Motiunea de cenzura este instrumentul majoritatii si a parlamentarilor din orice grup de a controla, de a da jos guvernul. Eu cred ca un principiu trebuie sa fie clar pentru toata lumea: cei care au fost votati si detin majoritatea trebuie sa aiba si posibilitatea si dreptul de a schimba ministrii, inclusiv premierul daca doresc. Ei acest lucru fac, ar fi fost bine sa faca fara scandal, fara acest circ, dar rolul si principiul trebuie a functioneze, indiferent cine asigura majoritatea”, a spus Kelemen Hunor.

La remarca presei care i-a spus ca din aceasta afirmatie se poate intelege ca UDMR va sustine motiunea de cenzura, el a spus ca „este posibil si aceasta varianta daca ne gandim la principiu”. „Oricum noi avem o colaborare parlamentara, o colaborare de jumate de an, liderii se intalnesc saptamanal si la Senat si la Camera si noi ne intalnim daca nu saptamanal, atunci de doua ori pe luna cu domnul Dragnea, cu domnul Tariceanu si discutam toate aspectele din politica”, a completat Kelemen Hunor.

Presedintele UDMR a mai spus ca, in aceasta perioada, s-a intalnit si cu premierul Sorin Grindeanu. Intrebat daca este o coincidenta ca in Parlament sunt mai multe legi care privesc minoritatile si care vor fi adoptate, liderul UDMR a precizat: „Nu exista nicio coincidenta, noi am stabilit la inceputul anului ca aceste legi vor fi adoptate in aceasta sesiune”.

Deputatul UDMR a mai spus ca fiecare parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania voteaza intotdeauna dupa propria constiinta.

„Fiecare parlamentar, de fiecare data, voteaza dupa propria constiinta. Aici nu se pune problema sa voteze impotriva constiintei. Si in ceea ce priveste motiunea de cenzura, noi vom anunta la timpul respectiv, in timp util, nu mai repede. V-am spus un principiu de la bun inceput, principiul majoritatii. E un principiu democratic, cei care au obtinut majoritate, daca vor sa schimbe un guvern, trebuie sa aiba aceasta posibilitate de a face”, a conchis Kelemen Hunor.

Sursa foto: Agerpres Foto