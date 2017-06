Pe ordinea de zi a sedintei de plen a Senatului fusesera introduse trei legi pentru dezbatere si vot final, legi de maxim interes pentru UDMR si pe care maghiarii le negociasera luni cu PSD promitand la schimb sprijin pentru motiunea de cenzura, potrivit News.ro.

Una dintre aceste legi viza instituirea zilei de 15 martie ca zi a maghiarilor din Romania, act normativ care a primit luni raport de adoptare de la comisia de administratie.

Alte doua legi care trebuiau sa intre in dezbaterea plenului Senatului vizau modificari la legea educatiei. Una dintre modificari prevedea finantarea de catre stat a invatamantului superior confesional la universitatile private.

”Azi in Romania invatamantul teologic e sustinut de statul roman de la bugetul de stat. E finantat cultul majoritar, cat si cultul catolic. In schimb, pentru cultul protestant nu exista aceasta posibilitate legala. Aceasta lege punea egalitate pentru toata lumea, pentru toate cultele religioase asa cum Constitutia Romaniei consacra aceasta egalitate”, a declarat senatorul UDMR Cseke Attila, care a criticat retragerea de pe ordinea de zi a proiectului.

Un ultim act normativ care trebuia sa intre la vot marti in Senat, si care fusese negociat de PSD cu UDMR in schimbul sustinerii de catre maghiari a motiunii de cenzura, viza examen de capacitate si Bacalaureat diferentiat pentru elevii care studiaza in limbile minoritatilor nationale.

”In al doilea rand, copiii care sunt la scoala cu o limba de predare a minoritatilor nationale. Pentru invatarea limbii si literaturii romane au un program special pentru ca limba lor materna nu e limba romana. Dar acest lucru nu e corelat in ceea ce priveste sustinerea examenului de capacitate si de Bacalaureat, care trebuie sa se desfasoare la fe, dupa programa speciala”, a mai spus Cseke Attila.

UDMR a solicitat plenului Senatului reintroducerea pe ordinea de zi a celor trei acte normative, dar cererea lor a fost respinsa.

Tanczos Barna: M-as mira ca UDMR sa mai sustina motiunea de cenzura

Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, marti, ca formatiunea pe care o reprezinta cel mai probabil nu va vota motiunea de cenzura depusa de PSD si ALDE impotriva premierului Sorin Grindeanu, motivand ca social-democratii nu si-au tinut promisiunile date luni de a vota o serie de legi de care maghiarii sunt interesati.

Va trebui sa luam o decizie, lucrurile s-au schimbat fata de intelegerea de ieri. PSD a propus azi in birourile permanente retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de legi pe care ne-am inteles ieri si care au fost trecute de comisiile de specialitate. Urmeaza ca la 12:30 sa avem o sedinta a grupurilor UDMR din Camera si din Senat si vom lua o decizie cu privire la ziua de maine. Variantele sunt putine, datele problemei s-au schimbat radical Tanczos Barna

Intrebat daca exista posibilitatea ca maghiarii sa mai voteze motiunea de cenzura in conditiile in care PSD si-a incalcat promisiunile, senatorul UDMR a spus ca este greu de crezut acest lucru.

In ceea ce priveste eventuale negocieri cu premierul Sorin Grindeanu, Tanczos Barna a spus ca seful Guvernului nu are o forta politica care sa-l sustina. ”Are cateva formatiuni politice care nu-l sustin dar nici nu voteaza motiunea de cenzura. Problema este mult prea complicata pe partea cealalta”, a spus el.

Senatorul UDMR a raspuns si celor care au criticat Uniunea, acuzand-o de santaj la adresa PSD.

”In politica, cuvantul santaj are cu totul alte conotatii. Cu siguranta, un partid mic, cu 6 – 7% in Parlament, daca vrea sa treaca anumite proiecte de legi, va trebui sa gaseasca inca 40 – 50%. Aceste lucruri s-au facut in ultimii 27 de ani prin negocieri politice, unii le numesc santaj, eu le numesc negocieri si intelegeri politice. Cred ca este varianta democratica parlamentara de a rezolva problemele minoritatii maghiare din Romania. Este calea pe care am mers pana acuma si o sa mergem si in continuare”, a explicat senatorul maghiar.

Basescu: Ce a vrut PSD sa faca ”este ca si cum iti iei propria istorie si o arunci intr-o buda”

Senatorul Traian Basescu a declarat, marti, la Parlament, ca ceea ce a vrut sa faca PSD prin cedarile catre UDMR arata ca acest partid este ”inapt pentru guvernare”, fostul sef al statului sustinand ca instituirea zilei de 15 martie ca sarbatoare in Romania ”este ca si cum iti iei propria istorie si o arunci intr-o buda”.

Sunt inapti pentru guvernare. V-as aduce aminte ca Guvernul Boc a preferat sa cada decat sa dea aceste concesii minoritatii maghiare, ca astea nu-s de azi de ieri, sunt de multi ani pe toate agendele. Faptul ca pe Tariceanu si pe Dragnea i-a dus capul sa statueze ca sarbatoare in legislatia romana ziua de 15 martie este ca si cum iti iei propria istorie si o arunci intr-o buda. Asta au facut acestia ticalosi. Asta au vrut sa faca pentru cateva voturi. Eu sunt revoltat. Ma intreb: au uitat ca merg la Tebea? Cum se intorc parlamentarii PSD si ALDE in Ardeal? Cum ii vor convinge pe romanii de acolo ca nu au murit cateva zeci de mii ucisi de armatele contilor maghiari in 48 si 49, cum ii vor convinge ca ce a votat Dieta de la Pesta pe 15 martie, adica anexarea Transilvaniei la Ungaria, merita sarbatorita in Romania? Traian Basescu

Liderul PMP a spus ca maghiarii pot sarbatori la Budapesta.

”Eu am spus: va respectam sarbatorile nationale, daca vreti sa va sarbatoriti de ziua nationala mergeti la Budapestea, se da bere gratis, mici, ce s-o da, dar nu-si asuma Romania o sarbatoare care printre altele semnifica si anexarea Transilvaniei la Ungaria. Si in 1848 romanii erau majoritari in Transilvania, nu erau picati din cer, in schimb cei care au vrut alipirea Transilvaniei la Ungaria nu vorbeau de niciun drept pentru romanii din Transilvania, ca sa va dati seama cat de aberanta este ideea ca Romania si-ar putea inscrie in calendarul de sarbatori 15 martie 1848”, a sustinut Basescu.

Fostul sef al statului a precizat ca el nu neaga celelalte 11 puncte ale Declaratiei Dietei de la Pesta, din cele 12. ”11 au fost valoroase pentru democratie, dar romanii au facut un razboi pentru punctul 12, un razboi civil in Transilvania”, a adaugat el.

Senatorul a spus ca se bucura ca au fost scoase de pe ordinea de zi proiectele UDMR.

El a precizat ca, in principiu, parlamentarii PMP nu vor participa la plenul reunit pentru votarea motiunii de cenzura: ”Nu intram, nu avem nicio treaba. consideram aceasta disputa o disputa interna in interiorul PSD, pe care cu neobrazare au reusit s-o duca sub cupola Parlamentului, dar si in Guvernul Romaniei. Au transformat institutiile statului in teatru de dispute politice ale gruparilor din interiorul PSD”.

