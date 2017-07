Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, vineri, la Antena 3, ca in Romania comunitati intregi au fost create datorita cresterii oilor, ministrul adaugand ca ”oaia are doar dorinta de a fi inteleasade toti”.

Ministrul Petre Daea a subliniat iarasi rolul jucat de cresterea oilor in Romania. „Oaia a unit generatii, oaia a descoperit muntele si a populat muntele. Oaia a dat mancare si ne-a imbracat, oaia a dezvoltat industria lanii, oaia a creat localitati, a generat comune si frumoase comune, uitati-va in Sibiu, oaia a sudat generatiile, tata cu fiul, bunicul cu nepotul. Marginimea Sibiului este construita din lana oii, din branza oii, din mielul oii. Astazi, sigur ca oaia are doar dorinta de a fi inteleasa de toti”, a spus ministrul Agriculturii, potrivit News.ro.

Pe 30 mai, Petre Daea s-a aratat deschis ideii de a schimba actualul brand de tara al Romaniei, frunza, cu oaia, el sustinand ca ”oaia este o statuie vie” si ca frunze are toata lumea, dar oi ca in Romania nu.

”Langa oaie gasesti o frunza, langa frunza nu poti sa gasesti o oaie”, a spus Daea.

In pofida ironiilor, Petre Daea a vorbit in mai multe randuri despre importanta cresterii oilor.

"Sa stiti ca nu intru in categoria celor care critica oaia seara si dimineata mananca branza. Intru in categoria acelora care abordeaza cu seriozitate acest domeniu si pe care il gestionez cu echilibru, in asa fel incat aceasta specie, care a avut o crestere importanta in ultima perioada, sa isi pastreze ascensiunea efectivului, in asa fel incat sa putem valorifica cele 4,8 milioane hectare de pajisti din Romania care inseamna deopotriva Olanda, Belgia si Elvetia la un loc", a spus Daea, in cadrul audierii sale de joi in comisiile parlamentare de agricultura.

Sursa foto: AGERPRES FOTO