Premierul Mihai Tudose a a anuntat, luni, dupa sedinta coalitiei PSD-ALDE, ca impozitul pe cifra de afaceri nu va fi introdus si le-a spus jurnalistilor sa considere subiectul inchis, potrivit News.ro. El a mai spus ca acest impozit era ”ca o coasa”, astfel ca nu puteai sa alegi firele pe care le tai, dar a subliniat ca vor fi gasite modalitati prin care sa fie impozitati cei care ”se cred mai destepti ca statul”, referindu-se la companiile care nu declara profit in Romania.

Mihai Tudose a mai prezicat ca s-a grabit sa anunte decizia de a nu introduce impozitul pe cifra de afaceri, pe baza datelor pe care i le-a prezentat ministrul Finantelor, Ionut Misa. Premierul a precizat ca a luat decizia in avion, in drum spre Bruxelles.

Dragnea a spus, vineri, ca nu vrea sa comenteze declaratiile premierului Mihai Tudose pe tema retragerii initiativei privind impozitul pe cifra de afaceri, considerand ca seful Executivului, cand vorbeste, "stie ce vorbeste" si este rezultatul unei analize.

Mihai Tudose: Probabil ca taxa de solidaritate va fi cumva

Mihai Tudose a precizat ca, cel mai probabil, Guvernul va introduce o taxa de solidaritate, destinata persoanelor care au castiguri mari si care trebuie sa plateasca in plus la stat pentru ca acesta i-a oferit sansa sa se imbogateasca. El a precizat ca se fac simulari in acest moment, nefiind stabilit un prag, si a sustinut ca taxa nu va fi aplicata daca simularile nu arata ca ea va fi sustenabila.

Seful Executivului a spus ca nu stie daca taxa de solidaritate va fi aplicata de anul viitor, nefiind inca stabilit un prag, avand in vedere ca simularile continua. El a spus ca sunt mai multe scenarii testate in acest moment, insa nu a oferit detalii cu privire la aceste simulari. Tudose nu a spus nici cat se asteapta statul sa incaseze prin acest impozit, pentru a-l considera fezabil.

"Daca se va stabili ca va fi aplicat de la un anumit prag, un anumit procent, iar impactul va fi foarte mic probabil ca nu il vom aplica. (...) Daca cifra este foarte mica si nu conteaza, e mai mare efortul decat rezultatul, nu va fi aplicata", a explicat Tudose.