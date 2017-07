”Comisia de taiat hartii” este un concept sub care a stat procesul de debirocratizare inceput in timpul Guvernului condus de Dacian Ciolos. In acest sens, Guvernul tehnocrat a emis anul trecut OUG nr. 41/2016, cateva hotarari de guvern si ordine de ministri. Pe 27 iunie 2017, OUG nr. 41/2016 a fost aprobata prin lege in Parlament, devenind primul act normativ care are ca obiect simplificarea procedurilor administrative, fiind obligatorie pentru autoritati si institutii.

Printre masurile cele mai importante in vigoare sunt: eliminarea obligatiei de a depune copii legalizate sau cazierul judiciar in relatia cu administratia publica; diversificarea si unificarea taxelor aferente inmatricularii, respectiv intocmirii pasaportului; introducerea unor masuri de informatizare si comunicare cu cetateanul prin mijloace electronice.

Din partea USR, Cristian Ghinea (initiatorul primei Comisii de taiat hartii), Catalin Drula, Florina Presada si Stelian Ion au fost desemnati sa colaboreze, pe noul proiect, cu Platforma Romania 100.

Proiectul ”Comisia de Taiat Hartii 2” isi propune sa canalizeze energia civica si politica pentru un efort comun de "plivire a aberatiilor birocratice".

"Transformarea administratiei publice si a relatiei pe care o are cu cetateanul este un proces de lunga durata si care nu se rezolva printr-un singur act normativ, avand in vedere timpul indelungat in care procedurile administrative si-au alimentat birocratia. Birocratia este ca o buruiana: daca nimeni nu o pliveste, se dezvolta si invadeaza totul in mod natural", se arata intr-un comunicat emis de Romania 100.

Uniunea Salvati Romania si Romania 100 cauta voluntari care sa contribuie la identificarea de proiecte de legi care sa ajute la debirocratizare, sa monitorizeze institutiile publice si sa realizeze recomandari pentru implementarea corecta a masurilor de simplificare, precum si sa ofere sprijin pentru actiuni legale.

Sursa foto: Billion Photos / Shutterstock