Astfel, PMB va realiza o licitatie in valoare de 600.000 de lei pentru “campanii de publicitate pentru promovarea evenimentelor derulate de catre ARCUB, pana la data de 31.12.2017”. Adica peste 130.000 de euro pentru mai putin de 4 luni de publicitate.

Daca este sa ne luam dupa istoricul castigurilor la astfel de licitatii, nu ar fi de mirare ca Antena 3 sa o castige.

In paralel, Primaria Sectorului 4 nu se lasa mai prejos si dovedeste ca doreste a fi campioana absoluta la incheiat contracte ciudate. Astfel, dupa ce in urma cu cateva saptamani atribuia un contract de peste 125.000 de lei unui start-up fondat in 2016, Daniel Baluta a gasit de cuviinta sa mai ofere pe tava un contract, de data aceasta de deszapezire.

Valoarea lui? 2,17 milioane de lei, fara TVA, catre TNCY Constructions SRL, firma cu un singur angajat si o cifra de afaceri de 175.000 de lei. Asta da eficienta.