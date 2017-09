Premierul Tudose a acceptat demisia lui Adrian Tutuianu din functia de ministru al Apararii Nationale, au declarat surse oficiale pentru News.ro. Premierul urmeaza sa trimita demisia lui Tutuianu la Palatul Cotroceni.

"Mi-am depus demisia pentru lipsa de comunicare. Am recunoscut in fata premierului ca am gresit fata de el ca nu i-am comunicat si nu am comunicat cu presa din lipsa din timp. I-am spus ca imi asum greseala. Mi-a spus ca aceasta decizie o ia el. Am lasat demisia pe masa”, a declarat Adrian Tutuianu.

"I-am spus ca daca demisia mea aste este o solutie care repara lucrurile, eu sunt un om serios", a precizat Tutuianu.

"Sunt bani pentru plata salariilor militarilor"

Adrian Tutuianu a sustinut ca exista banii necesari pentru plata salariilor si ca va fi respectat calendarul anuntat.

Nu exista probleme financiare, ci sunt chestiuni tehnice, care sunt generate de dispozitiile legale, articolul 18, aliniatul 4 din Legea responsabilitatii fiscale-bugetare. Acest aspect nu ne-a permis sa transferam bani din cheltuielile de personal din trimestru 4 in trimestrul 3 si sa rezolvam la data de 15 septembrie toate problemele care tin de salarii si alte drepturi ale personalului din sistemul militar. Vreau sa fac precizarea ca pe data de 15 septembrie platim salariile aferente lunii august si ca norma de hrana de care vorbim este aferenta lunii septembrie. Toate aceste drepturi vor fi platite in luna septembrie. Nu exista nicio problema cu alocarile financiare Ministrul Apararii, Adrian Tutuianu

Premierul Mihai Tudose i-a convocat de urgenta, marti, la Palatul Victoria, pe ministrul Apararii, Adrian Tutuianu, si pe cel al Finantelor, Ionut Misa, pentru a cere explicatii legate de comunicatul dat de MApN privind plata esalonata a salariilor militarilor.

Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale au anuntat, marti, ca salariile angajatilor se vor plati esalonat in aceasta luna, avand in vedere ca nu s-a facut rectificarea bugetara. Soldele si salariile nete, fara contributii si impozit, vor fi achitate in data de 15 septembrie, iar banii de chirii, norma de hrana si alte drepturi salariale vor fi acordati ”in jurul datei de 25 septembrie, dupa rectificarea bugetara”.

Astfel, ”in scopul abordarii prudentiale a executiei bugetare, in conditiile in care pana la aceasta data nu a fost efectuata rectificarea bugetara pe anul 2017”, Directia financiar-contabila a decis ca, in data de 15 septembrie, vor fi platite sumele aferente soldelor si salariilor nete, fara contributiile individuale si impozit. La aceeasi data vor fi achitate diurnele in valuta cuvenite personalului aflat in misiuni externe.

Intre 21 si 25 septembrie vor fi platite contributiile angajatorului si ale angajatului, dar si impozitul pe venit. Celelalte drepturi salariale – norma de hrana, chirii etc – vor fi platite ”in jurul datei de 25 septembrie, dupa rectificarea bugetara”.

Sursa foto: Agerpres / MIHAI POZIUMSCHI